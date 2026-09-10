En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, Ezequiel Rubio decidió contar su historia para llevar un mensaje de esperanza a quienes atraviesan momentos de profunda angustia. Tiene 23 años, estudia abogacía y forma parte de la Fundación Constancia de Acción (FUNCA), organización que este jueves realizará una misa en homenaje y acompañamiento a las familias de personas que murieron por suicidio.

Ezequiel habla desde su propia experiencia. Atravesó dos intentos y durante ese período se aisló de su entorno, dejó de alimentarse con normalidad y se alejó de las actividades que formaban parte de su vida cotidiana.

“Yo en primera persona atravesé dos situaciones de intento, me encerraba mucho en mi cuarto, no comía, me aislé mucho de mi familia, de mis amigos, de las actividades diarias que tenía”, contó.

El acompañamiento que marcó una diferencia

En medio de ese momento de sufrimiento, su familia intervino y buscó ayuda profesional. Ezequiel comenzó un proceso de terapia psicológica y también recibió acompañamiento terapéutico y espiritual.

“Mi familia acudió a que yo fuera a hacer terapia psicológica y durante muchos meses estuve haciendo terapia, también con acompañamiento terapéutico y ayuda espiritual”, relató.

Para él, haber podido atravesar ese proceso se convirtió con el tiempo en una herramienta para acompañar a otros jóvenes que puedan estar pasando por situaciones similares.

“Hoy soy testimonio vivo de que se puede salir de la depresión, se puede salir de los ataques de pánico”, afirmó. “Hay vida y hay proyectos para cumplir”

Desde FUNCA, Ezequiel busca que su experiencia pueda servir para que otros jóvenes no atraviesen solos situaciones de sufrimiento.

“Hoy le puedo transmitir a los pibes, a la juventud, de que se puede salir, que no hay que quedarse callado, que realmente hay vida, que hay proyectos para cumplir, que hay propósitos”, sostuvo.

Y dejó un mensaje especialmente dirigido a quienes sienten que ya no encuentran una salida:

“Nada está perdido y tu vida vale mucho y vale más de lo que pensás”.

La importancia de pedir ayuda

Al recordar su propia experiencia, Ezequiel también destacó que muchas veces los jóvenes pueden intentar ocultar lo que sienten para no preocupar a sus familiares.

“Uno a veces como joven se calla porque, capaz que mi papá, mi mamá tenga problemas económicos, toda la cuestión, entonces prefiero no sobrecargarlos con mis problemas”, explicó.

Por eso, considera fundamental romper con el silencio y recurrir a personas de confianza y profesionales.

“Si estás sufriendo depresión, si estás sufriendo ataques de pánico y tristeza, primero buscar a Dios, segundo buscar un psicólogo urgente y buscar a quien tengas más cercano y pedir ayuda”, expresó.

A su vez, remarcó que la ayuda espiritual puede formar parte de ese acompañamiento, pero destacó la importancia de recurrir también a profesionales de la salud mental.

Un mensaje para las familias

Desde su lugar de sobreviviente, Ezequiel también quiso dirigirse a las madres, padres y familiares que atraviesan una situación de alarma o el dolor por la pérdida de un ser querido.

Su mensaje apunta a no atravesar el sufrimiento en soledad y a buscar acompañamiento. Para él, la recuperación fue posible a partir de la combinación de diferentes redes de apoyo: su familia, la terapia psicológica, el acompañamiento terapéutico y su fe.

“Se puede salir, se puede salir, yo he salido”, afirmó.

Hoy, aquel joven que durante un período se había aislado de su entorno estudia, participa de actividades y acompaña a otros jóvenes desde FUNCA.

Una misa para acompañar a las familias

En este contexto, FUNCA realizará este jueves una misa de homenaje y acompañamiento para las familias y amigos de personas que murieron por suicidio. La actividad busca generar un espacio de encuentro, memoria y contención en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Para Ezequiel, hablar de estas situaciones y pedir ayuda son pasos fundamentales. Su propia historia busca convertirse en un mensaje para quienes hoy atraviesan un momento oscuro.