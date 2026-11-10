Un joven de 23 años fue aprehendido en el barrio Los Surcos, en Chimbas, luego de intentar forzar dos vehículos para robar. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron que llevaba un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros y un chaleco que había sido sustraído de una camioneta.

Según informó la Policía, el sospechoso intentaba forzar un Chevrolet Corsa Classic que presentaba daños en las ventanas del lado derecho. En el lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 31 años, quien explicó que el propietario del automóvil se encontraba de viaje en Bariloche.

Durante el procedimiento, los efectivos entrevistaron a un hombre de 50 años, propietario de una Renault Kangoo. El denunciante manifestó que habían dañado el vidrio de su vehículo y sustraído del interior un chaleco rojo marca Montagne.

Los policías advirtieron que el elemento denunciado como robado era el mismo que llevaba puesto el joven aprehendido. Además, constataron que tenía un cuchillo de unos 23 centímetros de longitud.

El sospechoso fue identificado como Quiroga, de 23 años. En el caso intervino la UFI Delitos contra la Propiedad, según detalló el informe de Relaciones Policiales.