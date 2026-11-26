Claudio Omar Palacios, un hombre nacido en Buenos Aires y con domicilio en San Luis, vivió una pesadilla en San Juan tras intentar cometer un asalto en el departamento Rawson. El sujeto de 53 años, quien ya contaba con antecedentes y condenas previas por delitos contra la propiedad y drogas, hizo una escala en la Villa San Damián y terminó gravemente golpeado. Con él se cumplió aquel viejo dicho popular que reza: «Fue por lana y salió trasquilado», luego de que la Justicia lo enviara directamente al Servicio Penitenciario Provincial.

El hecho delictivo ocurrió el pasado sábado alrededor de las 21 en una vivienda ubicada en el barrio La Estación, donde reside un comerciante dedicado a la venta de productos descartables. Palacios se había contactado previamente con el dueño de casa para encargarle un pedido de mercadería y pactaron que el pago se realizaría esa misma noche al momento de retirarlo. Sin embargo, las intenciones del comprador foráneo estaban muy lejos de concretar una transacción comercial legal en el domicilio rawsinense.

Cuando el visitante llegó al lugar, el comerciante le abrió la puerta reja para entregarle los productos y recibir el dinero acordado. Una vez que ambos ingresaron al hall de la propiedad, Palacios extrajo un revólver calibre 38 de color gris, apuntó directamente a la víctima y le exigió la entrega de toda la recaudación. Lejos de quedarse paralizado, el dueño de casa reaccionó rápidamente, cerró la puerta reja para encerrarlo y comenzó a forcejear con el asaltante mientras pedía auxilio a los gritos.

Los desesperados pedidos de ayuda alertaron de inmediato a dos vecinos de la zona, un padre y su hijo, quienes ingresaron al inmueble para socorrer al comerciante. Al entrar, encontraron a ambos hombres trenzados en una lucha en el piso y decidieron intervenir para desarmar al delincuente. Entre los presentes lograron quitarle el arma de fuego a Palacios y le propinaron una fuerte paliza para reducirlo hasta que arribaron los efectivos policiales para detenerlo y secuestrar el revólver.

El operativo en el barrio La Estación se tornó tenso cuando algunas personas comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los uniformados, por lo que el procedimiento debió trasladarse a la sede de la Unidad Motorizada N.º 2. Allí tomó intervención la ayudante fiscal Lucía Verón, quien tras realizar la consulta correspondiente con el fiscal Fernando Bonomo, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para juzgar al detenido.

Finalmente, este miércoles se celebró la audiencia judicial donde los representantes de la UFI Flagrancia acusaron a Palacios por el delito de robo agravado por ser cometido con arma de fuego, en grado de tentativa. El juez interviniente avaló la acusación fiscal y resolvió condenar al sujeto a una pena de 3 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo, ordenando su inmediato traslado al Penal de Chimbas.