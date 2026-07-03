Un hombre de 28 años quedó detenido este jueves por la tarde luego de que efectivos policiales lo sorprendieran trasladando distintos elementos que habían sido sustraídos de un predio perteneciente a una empresa logística ubicada en Pocito. El procedimiento concluyó con el recupero de la totalidad de los efectos denunciados y el inicio de una causa por el delito de hurto en grado de tentativa bajo el sistema especial de Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.40, cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur y de la Unidad Operativa Pocito Norte recibió un aviso del operador del Cisem que alertó sobre la presencia de un hombre que sustraía elementos de un predio situado sobre calle Maurín, entre calles 6 y 7.

Con los datos aportados por el sistema de emergencias, los efectivos se dirigieron al lugar y observaron a un sujeto que coincidía con la descripción brindada. Vestía una campera azul con franjas rojas y trasladaba dos radiadores de gran tamaño, aparentemente pertenecientes a camiones.

El sujeto sacó radiadores y cables del predio.

Los policías lo entrevistaron en el lugar y advirtieron que llevaba sus prendas visiblemente abultadas. Al consultarle qué transportaba, el sospechoso extrajo voluntariamente de entre su ropa un rollo de cables de gran espesor, por lo que los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión.

Minutos después, los efectivos entrevistaron al personal de seguridad de Nielsen Logística y Expedición S.A., empresa ubicada en las inmediaciones del procedimiento. El representante de la firma, Marcelo Delgado, reconoció los radiadores y el cable como parte de los bienes pertenecientes al establecimiento.

Entre los objetos secuestrados había un cargador de baterias.

Posteriormente, los uniformados realizaron una inspección pedestre en los alrededores del lugar donde interceptaron al sospechoso. Durante el rastrillaje encontraron otros dos radiadores, ocultos entre unos árboles, y a pocos metros recuperaron un cargador de batería industrial marca Thor 750, elementos que también fueron identificados como propiedad de la empresa damnificada.

El acusado fue identificado por la Policía como Leandro Antonio Oyola, de 28 años, domiciliado en el barrio San Martín, en Pocito. Tras el procedimiento, los efectivos comunicaron lo sucedido al fiscal de turno del Sistema Acusatorio, Emiliano Usín, quien se hizo presente en el lugar, tomó conocimiento de las actuaciones y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como hurto en grado de tentativa, mientras que todos los elementos recuperados fueron secuestrados para ser restituidos a la empresa damnificada una vez finalizadas las diligencias judiciales correspondientes. En tanto, el detenido quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzó la investigación del caso.