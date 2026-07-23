Un hombre de 51 años fue aprehendido durante la tarde de este miércoles luego de ser acusado de intentar sustraer una caja con herramientas del interior de una camioneta en inmediaciones de calle Calvento, antes de avenida España, en el departamento Capital. El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia y fue caratulado como hurto simple en grado de tentativa.

El hecho se registró alrededor de las 15:26, cuando personal de Motorizada 2 realizaba recorridas de prevención y seguridad por la jurisdicción. En ese momento, los efectivos fueron comisionados por el operador de turno del CISEM hacia la zona de calle Calvento, antes de avenida España, debido a que se había informado sobre una aprehensión civil.

El detenido fue identificao como Daniel Alberto Caravante, de 51 años.

Al arribar al lugar, los policías observaron a varias personas que agredían físicamente a un hombre. Ante esa situación, los efectivos intervinieron y procedieron a aprehender al sujeto, con el objetivo de poner fin a la agresión y resguardar su integridad física.

De inmediato, el personal policial solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de Emergencias Médicas 107. Minutos después llegó al lugar el interno 112, a cargo del enfermero Sergio Fuentes, quien examinó al hombre y constató que presentaba golpes. El profesional indicó que, en caso de que el paciente manifestara alguna dolencia, debía ser trasladado a un centro asistencial.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos entrevistaron al damnificado, de apellido Sánchez Atencio, de 42 años. El hombre manifestó que el sospechoso habría intentado sustraer una caja con herramientas varias que se encontraba en la caja de su camioneta.

A partir de la denuncia y de las circunstancias constatadas en el lugar, los policías formalizaron la aprehensión de Daniel Alberto Caravante, de 51 años, quien quedó vinculado a la causa por el delito de hurto simple en grado de tentativa.

Luego de la intervención policial, se estableció comunicación con el Sistema Acusatorio. El doctor Agustín Caballero informó que el doctor Sergio Cuneo se trasladaría hasta el lugar para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, el representante del Ministerio Público Fiscal se hizo presente y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. De esta manera, el acusado quedó a disposición de la UFI Flagrancia, en el marco del legajo N.º 79/26.

El procedimiento fue realizado por personal de Motorizada 2, con intervención de la Comisaría 6ª, y se inició a partir del aviso recibido por el sistema de emergencias que alertó sobre la retención de un hombre luego del presunto intento de sustracción de elementos del interior de un vehículo.