Un hombre de 44 años fue detenido en Capital luego de ser sorprendido con varias barras de hierro que presuntamente había sustraído de una obra en construcción. El sospechoso trasladaba los elementos en una carretela celeste tirada por un caballo y fue interceptado por efectivos de la Policía Ciclística tras una recorrida por la zona.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Albarracín y San Isidro, donde personal policial fue comisionado por el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem) ante la advertencia de que un sujeto estaría robando materiales de una construcción.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer que realizaba tareas de limpieza en una vivienda lindera. La testigo relató que había observado a un hombre desplazándose en una carretela celeste traccionada por un equino, por lo que aportó las características que permitieron orientar la búsqueda.

Con esa información, los policías realizaron recorridas por las inmediaciones y lograron localizar al sospechoso en la intersección de calles Toranzo y Noruega, también en Capital. Al identificarlo y revisar la carga que transportaba, constataron que llevaba varias barras de hierro que coincidían con los elementos denunciados como sustraídos.

El hombre fue aprehendido y quedó vinculado a una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. En el procedimiento intervino la UFI Flagrancia, mientras que el damnificado fue identificado como un hombre de 39 años.