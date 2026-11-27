Un joven de 18 años fue detenido cuando intentaba sustraer el motor de un equipo de aire acondicionado de una vivienda del barrio SUOES. Los policías lo sorprendieron agachado sobre el techo del inmueble mientras utilizaba una tijera para cortar los cables del aparato. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Un joven de 18 años fue detenido en la madrugada de este jueves cuando intentaba robar un motor de aire acondicionado de una vivienda del departamento Rawson. El sospechoso fue sorprendido por efectivos policiales sobre el techo de una casa y cortaba los cables del equipo con una tijera. La intervención permitió frustrar la maniobra antes de que lograra llevarse el elemento.

El procedimiento se desarrolló en el barrio SUOES, en la manzana F, luego de que el personal de la División Comando Radioeléctrico Sur recibió una comunicación que alertó sobre la presencia de un sujeto que trepaba al techo de una vivienda en inmediaciones de calles Devoto y Segundo Sombra.

A partir de esa advertencia, los efectivos se trasladaron hasta el sector correspondiente a la jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta y comenzaron a recorrer las inmediaciones para localizar al sospechoso.

Durante la inspección, los uniformados observaron que sobre el techo de una propiedad del barrio había una persona en cuclillas. Ante esa situación, decidieron ingresar por una vivienda colindante para acceder a la parte superior del inmueble señalado.

Una vez allí, los policías encontraron a un joven vestido con un pantalón oscuro y un buzo gris. Según el relato del procedimiento, el sospechoso estaba agachado. Los efectivos intervinieron de inmediato y lo aprehendieron en el mismo lugar, antes de que pudiera concretar la sustracción.

Después de bajarlo del techo, los uniformados entrevistaron a la propietaria de la vivienda, identificada de 38 años. La mujer manifestó su voluntad de radicar la denuncia correspondiente por lo ocurrido.

El detenido fue identificado como Benjamín Lisandro Ortega, de 18 años, con domicilio en el barrio Los Caracoles, también en Rawson. La situación quedó registrada bajo la carátula de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

En las actuaciones intervino el ayudante fiscal Alejandro Solera, quien fue interiorizado sobre las circunstancias del procedimiento. Posteriormente, se informó que se haría presente en el lugar el ayudante fiscal de Flagrancia, Mario Quiroga, para dar inicio al procedimiento especial previsto para este tipo de delitos.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia. La intervención policial permitió detener al sospechoso cuando todavía se encontraba sobre el techo y manipulaba las conexiones del equipo de refrigeración, por lo que el intento de robo no llegó a concretarse.