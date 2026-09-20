Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Chimbas, acusado de intentar robar un automóvil que estaba estacionado en la vía pública dentro del Barrio El Alba. El sospechoso fue localizado a unos 150 metros del vehículo, en un descampado de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.48, cuando personal policial fue alertado sobre un Chevrolet Corsa gris que se encontraba con las puertas abiertas. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la propietaria, una mujer de 53 años, quien advirtió que desconocidos habían violentado la cerradura de una de las puertas e ingresado al interior.

Pese al intento, no lograron sustraer ningún elemento del automóvil. A partir de ese momento, los uniformados comenzaron a recorrer las inmediaciones para dar con los posibles responsables.

Durante la búsqueda, en un descampado ubicado hacia el norte del barrio, a unos 150 metros del vehículo, los efectivos identificaron a uno de los sospechosos. Según la información policial, vestía una campera roja y pantalón corto.

El joven fue aprehendido en el lugar e identificado como Sarmiento Moreno, de 19 años.

La causa quedó caratulada como robo simple en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia.