Un hombre de 30 años fue aprehendido luego de ser señalado por intentar robar una bicicleta que se encontraba en la vereda de un comercio de Capital.

El episodio ocurrió frente al local Mesa Dulce, ubicado en la intersección de calle Rodríguez y avenida Ignacio de la Roza.

Según informaron desde la Comisaría 4ª, un joven de 20 años había dejado en la vía pública su bicicleta marca Overtech, rodado 29 y de color bordó.

Mientras el propietario se encontraba en el interior del comercio, una empleada observó la maniobra y advirtió que el rodado estaba siendo sustraído. Ante esta situación, dio aviso a la Policía.

Lo encontraron a pocas cuadras

Con la información aportada, los efectivos iniciaron la búsqueda del sospechoso y lograron interceptarlo en calle Segundino Navarro, al norte de General Paz.

El joven damnificado se presentó en el lugar y reconoció la bicicleta como de su propiedad. Además, presentó la documentación correspondiente para acreditar la titularidad del rodado.

El hombre aprehendido fue identificado como González, de 30 años, con domicilio en el barrio Talacasto, Chimbas.

Tras la intervención policial, se dio participación a la UFI Flagrancia, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.