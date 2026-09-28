Un hombre de 25 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Rawson, luego de ser acusado de sustraer una cartera a una joven en un drugstore y escapar a bordo de una motocicleta. El intento de fuga terminó cuando las personas que acompañaban a la víctima lograron alcanzarlo y reducirlo.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:30, en la intersección de avenida Joaquín Uñac, ex Mendoza, y Gobernador Castro. Hasta ese lugar llegó personal del Comando Radioeléctrico Sur, luego de recibir un aviso sobre una aprehensión civil.

Intentó escapar en una moto

Según el relato de la damnificada, una joven de 23 años, se encontraba sentada junto a su novio y una amiga cuando el sospechoso se acercó y le sustrajo un bolso tipo cartera de cuero negro.

El acusado fue identificado como Frías, de 25 años. Tras tomar el bolso, habría intentado escapar en una motocicleta 110 cc de color blanco. Sin embargo, los acompañantes de la joven salieron tras él y lograron interceptarlo antes de que pudiera alejarse.

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, encontraron a varias personas que mantenían reducido al sospechoso. Los uniformados procedieron a detenerlo y lo trasladaron al móvil policial.

Una joven terminó con una lesión

Durante el intento de fuga también se produjo otro incidente. De acuerdo con la información policial, cuando el hombre se vio acorralado aceleró la motocicleta y rozó a la amiga de la damnificada.

Como consecuencia de la maniobra, la joven sufrió una quemadura en la pantorrilla derecha y además se dañó uno de sus borcegos.

Quedó a disposición de la Justicia

Poco después de la intervención policial llegó al lugar un ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

El hombre de 25 años quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes por el hecho ocurrido durante la madrugada en Rawson.