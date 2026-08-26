Un hombre intentó ingresar a una vivienda por los techos con presuntas intenciones de robo, pero quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por la Policía. El insólito episodio ocurrió este martes por la noche en la localidad de Metán, Salta, y quedó registrado en un video.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Rivadavia, entre Güemes y Alem, en el barrio San Martín. Según las primeras informaciones, el sospechoso habría intentado ingresar al domicilio para robar limones.

El hombre llevaba una mochila y fue descubierto por vecinos de la zona, quienes inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Poco después llegaron efectivos de Seguridad Urbana y de la División Motorizada para intervenir en la situación.

El rescate quedó registrado en un video

El momento más insólito ocurrió cuando los policías encontraron al sospechoso atrapado en los techos de la vivienda. Para poder sacarlo del lugar tuvieron que utilizar una escalera y ayudarlo a descender.

En las imágenes registradas por un testigo se observa cómo los efectivos llegan hasta donde estaba el hombre. Mientras intentaban convencerlo para que bajara, uno de los vecinos le gritó: “Dale salí de ahí, ya está”.

La situación generó tensión y curiosidad entre los residentes, que se acercaron para observar el operativo desde las inmediaciones de la vivienda.

Finalmente, el sospechoso entregó la mochila que llevaba y logró acomodarse para bajar por la escalera con ayuda de los policías. Una vez que llegó al suelo, fue reducido por dos efectivos, quienes le colocaron las esposas y lo trasladaron a una dependencia policial.

El hombre quedó detenido y ahora la investigación deberá determinar las circunstancias del intento de ingreso a la vivienda y su presunta intención de sustraer elementos del lugar.