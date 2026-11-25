Un joven recibió una condena de cuatro años y diez meses de prisión efectiva por intentar robarle la motocicleta a una mujer a la que amenazó con un objeto similar a un arma de fuego en el departamento Rawson. La sentencia recayó sobre Carlos Yoel Castro, quien fue declarado reincidente luego de que la Justicia unificara la nueva pena con una condena anterior.

Carlos Yoel Castro recibió una pena de cumplimiento efectivo tras un acuerdo de juicio abreviado. El hecho por el cual se lo enjuició ocurrió el pasado 2 noviembre, cuando amenazó a una motociclista con un arma de aire comprimido en Rawson.

El arma que la Policía le secuestró al sujeto cuando intentó robarle la moto a una mujer.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Bonomo, consiguió la resolución mediante un acuerdo de juicio abreviado. En ese marco, Castro recibió una pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, al computarse sus antecedentes penales y unificarse la sanción con una condena previa, se estableció una pena única de cuatro años y diez meses de prisión efectiva. Además, se dispuso su prisión preventiva.

El episodio que derivó en la condena ocurrió el 2 de noviembre de 2026, alrededor de las 3.30, cuando una mujer circulaba en una motocicleta marca Appia de 110 centímetros cúbicos por calle Vidart, en dirección de norte a sur.

Al llegar al tramo comprendido entre las calles Rizzo y Gobernador Castro, la conductora advirtió la presencia de tres hombres sobre la vereda oeste. Cuando pasó cerca de ellos, uno de los sujetos, que posteriormente fue identificado como Castro y vestía una remera roja, la tomó de la ropa a la altura del hombro y le apuntó a la cabeza con un elemento que aparentaba ser un arma de fuego.

Ante la amenaza, la mujer aceleró y consiguió escapar sin que los sospechosos lograran apoderarse de su motocicleta. Los tres hombres huyeron hacia el interior del barrio Juana Manso.

La víctima avanzó algunos metros y, al llegar a la intersección de Vidart y Colón, encontró un procedimiento policial en marcha. Allí alertó a los efectivos sobre el intento de robo y les indicó la dirección en la que habían escapado los involucrados.

A partir de esa información, personal de la Unidad Operativa Barrial, junto con efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, ingresó al barrio y comenzó un operativo de búsqueda. Los uniformados localizaron a tres hombres que coincidían con las características aportadas por la damnificada, pero cuando advirtieron la presencia policial se dispersaron y escaparon en distintas direcciones.

Castro, quien llevaba una remera roja y un pantalón de jean, ingresó al monoblock 7 del barrio Juana Manso. Durante el procedimiento, los policías observaron en un corredor de la planta baja un elemento que habría correspondido al cargador del arma utilizada durante el ataque.

La búsqueda continuó hasta la terraza del edificio, donde los efectivos encontraron a un hombre agazapado que coincidía con la descripción del sospechoso. Cuando advirtió la presencia policial, gritó: “¡Perdí, perdí!” y extrajo de su cintura un arma que aparentemente intentó dejar sobre una pared. En ese momento, los uniformados lo aprehendieron.

Posteriormente, el elemento secuestrado fue sometido a una pericia balística realizada por el cabo Marcelo Illanes, quien determinó que se trataba de un dispositivo de aire comprimido calibre 6 milímetros y no de un arma de fuego convencional.

Tras el procedimiento, intervino la Base del Sistema Acusatorio y se presentó el ayudante fiscal Sergio Cuneo. Luego de consultar con la fiscal de turno, Micheltorena, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Finalmente, la causa avanzó mediante un juicio abreviado y concluyó con la condena de Castro, quien deberá cumplir una pena única de cuatro años y diez meses de prisión efectiva, además de quedar declarado reincidente.