Intentó robarle a una menor y vecinos de Capital quisieron lincharlo

Un hombre de 27 años fue arrestado este miércoles en la zona céntrica de San Juan después de robarle el celular a una niña de 13 años. El incidente tuvo lugar cerca de calle San Luis, justo en las inmediaciones del Teatro Sarmiento.

Personal policial que realizaba tareas de prevención observó al sujeto mientras escapaba a pie. En ese momento, otra persona lo seguía de cerca y se manifestaba a los gritos pidiendo ayuda. Los uniformados iniciaron de inmediato una persecución por calle San Luis hacia el cardinal oeste, logrando alcanzar y reducir al sospechoso a los pocos metros de donde se inició la huida.

La situación se tornó compleja durante la captura debido a que varios peatones que circulaban por el lugar intentaron agredir físicamente al aprehendido por el hecho cometido. Ante la mirada de los presentes, el joven comenzó a autolesionarse impactando su cabeza contra el pavimento. Los efectivos debieron actuar con rapidez para resguardar la integridad del sujeto y calmar los ánimos de las personas en el sector.

Al realizar la requisa correspondiente, los oficiales recuperaron un teléfono marca Motorola E22 de color celeste que pertenecía a la víctima. El sospechoso, identificado de apellido Manzano, fue trasladado y quedó a disposición de la UFI Flagrancia para enfrentar el proceso judicial por el delito cometido.