Un hombre fue detenido luego de intentar arrebatarle el teléfono celular a una mujer que había llevado a su hija al Jardín ENI N.º 12, en Rawson. El hecho ocurrió el jueves 17 de septiembre por la mañana y terminó con una persecución que permitió localizar al sospechoso. Finalmente, Jonathan Gabriel Castro recibió una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.

Como parte de la resolución, deberá realizar tareas comunitarias durante seis meses, cumplir las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal Argentino y realizar una reparación simbólica de $50.000 a favor de Fundame.

El arrebato y la persecución

El episodio ocurrió alrededor de las 8:54, cuando la mujer había dejado a su hija en el establecimiento ubicado en la zona de calle Santa Rosa y Espeleta. Luego cruzó hacia un kiosco situado frente al jardín y, mientras intentaba realizar un pago mediante Mercado Pago, un hombre apareció de manera repentina y le quitó el celular de la mano.

Tras apoderarse del teléfono, el sospechoso escapó corriendo por calle Santa Rosa hacia el sur. Una amiga de la damnificada comenzó a perseguirlo en bicicleta sin perderlo de vista y, al mismo tiempo, se comunicó con el 911 para alertar sobre lo ocurrido.

La persecución continuó hasta la zona de España y Agustín Gómez. Allí, el hombre giró hacia el sur por calle España, donde fue interceptado por efectivos de la Unidad Operativa Pocito Norte y del Comando Sur, quienes habían sido enviados al lugar por el Cisem.

Antes de ser alcanzado por los policías, el sospechoso arrojó el teléfono al suelo. El aparato fue recuperado posteriormente por los efectivos.

El hecho quedó registrado

El accionar también quedó registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en el kiosco ubicado frente al jardín. Ese material formó parte de las actuaciones realizadas luego de la aprehensión.

Tras la intervención policial, los agentes realizaron la consulta correspondiente con la Base Acusatorio UAT. El ayudante fiscal de turno tomó conocimiento del caso y se comunicó con la fiscal Yanina Galante.

Luego de interiorizarse sobre lo sucedido, la representante del Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y dio las directivas correspondientes por el delito de robo arrebato en grado de tentativa.

La resolución judicial estableció finalmente la suspensión de juicio a prueba por un año, con tareas comunitarias durante seis meses, reparación simbólica a Fundame y el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas judicialmente.