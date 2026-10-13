Policiales > Casi se ahoga
Intentó salvar a su perro y ambos cayeron a un canal en Santa Lucía
Por Ariel Patruceli
Un hombre de 36 años tuvo que ser rescatado por la Policía luego de caer a un canal en Santa Lucía cuando intentaba salvar a su perro, que también había caído al cauce. El episodio motivó la intervención de efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este y de personal de emergencias médicas.
El hecho se conoció cuando los uniformados recibieron un aviso que los comisionó hasta la intersección de calle Colón y avenida Benavídez, donde informaron que un perro había caído a un canal. Al llegar, los policías observaron que el animal permanecía dentro del cauce y que la corriente lo arrastraba.
Mientras verificaban la situación, los efectivos escucharon un pedido de auxilio. Al observar hacia el canal, encontraron a un hombre que también se encontraba en el agua, en la zona de calle Colón y calle San Juan.
Ante el riesgo que representaba la corriente, los uniformados intervinieron para rescatar al hombre y al animal. El operativo permitió sacar a ambos del cauce y solicitar asistencia médica para el hombre, quien había quedado expuesto a las condiciones del canal durante el intento de salvar a su mascota.
Minutos después, llegó al lugar la ambulancia del servicio de emergencias médicas interno 126, a cargo de la doctora Lourdes Romero. La profesional asistió a Andrés Rinconde, de 36 años, con domicilio en el barrio San Martín, en Concepción.
Tras la primera evaluación, el hombre fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson para quedar en observación y recibir la atención correspondiente. No se informaron detalles adicionales sobre su estado de salud.
En cuanto al perro, las autoridades dieron intervención a personal de la Policía Ecológica para que tomara conocimiento de lo ocurrido y actuara según correspondiera.
La Subcomisaría Santa Lucía Este quedó a cargo de las actuaciones preliminares, registradas bajo el número 47/26 y caratuladas como caída casual. El procedimiento quedó bajo la intervención del jefe de esa dependencia policial.