Un hombre de 36 años tuvo que ser rescatado por la Policía luego de caer a un canal en Santa Lucía cuando intentaba salvar a su perro, que también había caído al cauce. El episodio motivó la intervención de efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este y de personal de emergencias médicas.

El hecho se conoció cuando los uniformados recibieron un aviso que los comisionó hasta la intersección de calle Colón y avenida Benavídez, donde informaron que un perro había caído a un canal. Al llegar, los policías observaron que el animal permanecía dentro del cauce y que la corriente lo arrastraba.

El perro quedó al lado de su dueño tras ser rescatado del cauce.

Mientras verificaban la situación, los efectivos escucharon un pedido de auxilio. Al observar hacia el canal, encontraron a un hombre que también se encontraba en el agua, en la zona de calle Colón y calle San Juan.

Ante el riesgo que representaba la corriente, los uniformados intervinieron para rescatar al hombre y al animal. El operativo permitió sacar a ambos del cauce y solicitar asistencia médica para el hombre, quien había quedado expuesto a las condiciones del canal durante el intento de salvar a su mascota.

Minutos después, llegó al lugar la ambulancia del servicio de emergencias médicas interno 126, a cargo de la doctora Lourdes Romero. La profesional asistió a Andrés Rinconde, de 36 años, con domicilio en el barrio San Martín, en Concepción.

El animal fue rescatado sin sufrir lesiones.

Tras la primera evaluación, el hombre fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson para quedar en observación y recibir la atención correspondiente. No se informaron detalles adicionales sobre su estado de salud.

En cuanto al perro, las autoridades dieron intervención a personal de la Policía Ecológica para que tomara conocimiento de lo ocurrido y actuara según correspondiera.

La Subcomisaría Santa Lucía Este quedó a cargo de las actuaciones preliminares, registradas bajo el número 47/26 y caratuladas como caída casual. El procedimiento quedó bajo la intervención del jefe de esa dependencia policial.