Inter de Porto Alegre, dirigido por Coudet, eliminó a Universidad de Chile de la Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Inter, de Porto Alegre, dirigido técnicamente por el argentino Eduardo Coudet, derrotó hoy a Universidad de Chile por 2 a 0 y clasificó a la Fase Previa 3 de la Copa Libertadores, luego del empate sin goles en Santiago.



Gabriel Boschilia (43m.Pt), quien ingresó a los 13 minutos de juego por la lesión de Patrick, y Marcos Guilherme (31m.St) anotaron los goles del partido, jugado en el Estadio Beira-Rio, de Porto Alegre.



En Inter actuaron los argentinos Víctor Cuesta, ex Arsenal e Independiente; Damián Musto, ex Rosario Central; y Andrés D'Alessandro, iniciado en River.



Precisamente D'Alessandro igualó a su compatriota, el arquero Agustín Orión, siendo ambos los futbolistas con más presencias en la Copa Libertadores con 84 partidos.



En la “U” de Chile jugaron Matías Rodríguez, surgido de Boca, y Joaquín Larrivey, ex Huracán, Velez y Colón, más Jonathan Zacaría, ex Almirante Brown y Quilmes.



Inter buscará el pase a la Grupo E -que integran su clásico rival Gremio, de Porto Alegre, Universidad Católica, de Chile (dirigido por el ex técnico de Independiente, Ariel Holan) y América de Cali, de Colombia- ante el ganador de Deportes Tolima de Colombia (1) y Macará de Ecuador (0), que jugaban esta noche.



Deportivo Independiente Medellín (DIM) perdió en San Cristóbal ante Deportivo Táchira, de Venezuela, por 2 a 0, pero clasificó sin inconvenientes tras la goleada a favor 4 a 0 en Colombia.



Carlos Cermeño (38m.Pt) y Douglar Angarita (23m.St) marcaron los goles del encuentro, desarrollado en el Estadio Pueblo Nuevo.



En Táchira jugaron Nicolás Floglia, ex Defensa y Justicia, y Javier Liendo, ex Instituto de Córdoba. En DIM lo hizo Adrián Arregui, ex Temperley.



DIM jugará ante el ganador de Atlético Tucumán (0) y The Strongest de Bolivia (2), que se enfrentarán mañana, por un lugar en el Grupo H que integran Boca, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela.



Y a última hora, en Colombia, el local Deportes Tolima se impuso por 1 a 0 a Macará, de Ecuador, con un gol convertido por Jaminton Campaz a los 42 minutos del primer tiempo. En los visitantes fue expulsado el zaguero argentino Braian Molina.