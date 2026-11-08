Inter Miami empató 3 a 3 frente a Charlotte FC en el Nu Stadium, por la última jornada de la temporada regular de la MLS. El equipo de Lionel Messi llegó a tener una ventaja de tres goles, pero no pudo sostenerla y terminó cediendo la igualdad en los últimos minutos.

Ian Fray abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, mientras que Luis Suárez amplió la diferencia a los 33. Antes del descanso, Rodrigo De Paul convirtió el tercer tanto y dejó al conjunto local con una ventaja que parecía definitiva.

La reacción de Charlotte en el complemento

La visita cambió el desarrollo del encuentro durante la segunda parte y encontró rápidamente el descuento. Liel Abada marcó a los 50 y volvió a convertir a los 55 minutos, por lo que Charlotte quedó a un solo gol de alcanzar la igualdad.

Cuando el partido llegaba a su cierre, Rodolfo Aloko apareció a los 90 minutos y marcó el 3 a 3 definitivo. De esa manera, Charlotte consiguió rescatar un punto después de haber estado tres goles abajo.

Messi terminó sin convertir

Lionel Messi fue titular y disputó el encuentro, pero no logró marcar en la última presentación de la fase regular. Con el empate, Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este, mientras que Charlotte cerró la temporada en el quinto puesto de su zona.