Inter Miami empató 2-2 ante Nashville por la MLS y dejó escapar una victoria que parecía encaminada hasta los minutos finales. El equipo de Lionel Messi se recuperó de un mal arranque, dio vuelta el resultado, pero la visita igualó en el descuento.

El delantero inglés Sam Surridge abrió el partido a los cuatro minutos y también fue quien apareció sobre el cierre para establecer el 2-2 definitivo. El empate le permitió a Nashville sostener su ventaja como líder de la Conferencia Este.

Messi fue clave en la remontada

Inter Miami encontró la igualdad a los 19 minutos del primer tiempo a través de un gol en contra de Maxwell Woledzi, luego de un córner ejecutado por Messi. El argentino buscó una definición olímpica y el defensor visitante terminó metiendo la pelota en su propio arco.

En el complemento apareció nuevamente el capitán argentino para dar vuelta el marcador. Messi recibió después de una doble pared con Rodrigo De Paul y definió con un zurdazo para poner el 2-1.

El empate llegó en el descuento

Inter Miami tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y sentenciar el partido, pero no consiguió hacerlo. Messi tuvo un remate en el travesaño, otro en el palo y una pelota que fue despejada sobre la línea.

Rodrigo De Paul también tuvo una ocasión que terminó en el palo. Cuando parecía que las Garzas se quedaban con los tres puntos, Surridge apareció en el primer minuto de los cuatro adicionados y marcó el 2-2.

Nashville sigue arriba

Con este empate, Nashville llegó a 54 puntos y continúa como líder de la Conferencia Este y como el mejor equipo de la fase regular. Inter Miami, en tanto, quedó con 45 unidades y no pudo recortar la diferencia.

Messi y De Paul fueron titulares para Inter Miami, mientras que Facundo Mura y Matías Galarza Fonda ingresaron durante el segundo tiempo. Galarza Fonda, exjugador de River, hizo su debut en el equipo.