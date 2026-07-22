Inter Miami volvió a sacudir el mercado de pases con la incorporación de otro futbolista de renombre mundial. Este miércoles, el club estadounidense oficializó la llegada de Casemiro, quien compartirá plantel con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en uno de los equipos más estelares del fútbol internacional.

El experimentado volante brasileño, de 34 años, arribó como agente libre luego de finalizar su vínculo con Manchester United. La institución de Florida le dio la bienvenida a través de sus redes sociales y confirmó que firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027 de la MLS, con una opción para extender el vínculo hasta junio de 2029.

Casemiro fue presentado oficialmente por Inter Miami.

Tras ser presentado oficialmente, Casemiro expresó su entusiasmo por afrontar este nuevo desafío. "Estoy muy emocionado de unirme a Inter Miami. Es un club que está creciendo de manera extraordinaria y quiero ayudar con mi experiencia para seguir ganando títulos", sostuvo el mediocampista, que llega con un impresionante palmarés construido en Europa y con la Selección de Brasil.

A lo largo de su carrera, el brasileño conquistó cinco Champions League, tres títulos de La Liga, tres Mundiales de Clubes y múltiples trofeos con Real Madrid, donde integró una de las etapas más exitosas de la historia del club. Posteriormente defendió la camiseta de Manchester United, con el que obtuvo una Copa de la Liga y una FA Cup. Además, disputó tres Copas del Mundo con Brasil y ganó la Copa América 2019.

Con esta incorporación, Inter Miami continúa reforzando un plantel que ya cuenta con varias figuras de jerarquía internacional y que buscará seguir siendo protagonista en la MLS y en las competencias continentales.

Sin embargo, el fichaje también quedó bajo la lupa de la liga estadounidense. La MLS confirmó que abrió una investigación para determinar si Inter Miami respetó el mecanismo de "discovery rights" (derechos de prioridad de negociación), ya que LA Galaxy había registrado previamente su interés por el futbolista. Aunque el traspaso sigue vigente y el jugador ya fue presentado, la investigación podría derivar en sanciones económicas o administrativas para el club si se comprueba alguna infracción al reglamento.