Inter Miami continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases. El conjunto de Lionel Messi oficializó este jueves la incorporación del mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda, quien llega procedente de River, y al mismo tiempo confirmó la salida de Noah Allen rumbo al Chicago Fire.

Galarza Fonda se incorpora a Las Garzas a préstamo hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), con una opción de compra. Su llegada quedará formalmente habilitada una vez que reciba el Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y la visa P-1.

Según trascendió, la operación con River contempla una opción de compra de USD 3 millones por el 50% del pase del mediocampista. Esa cláusula podrá convertirse en una obligación si se cumplen determinados objetivos.

De esta manera, el paraguayo de 24 años volverá rápidamente al fútbol estadounidense. Durante el primer semestre de 2026 había jugado a préstamo en Atlanta United, antes de regresar a River.

Su etapa con la camiseta del Millonario fue breve. Había llegado a mediados de 2025 desde Talleres de Córdoba y disputó 14 partidos. Luego quedó fuera de la consideración deportiva y pasó a integrar la extensa lista de futbolistas que buscaban una salida del club.

Galarza llega a Miami después de tener participación con la selección de Paraguay en el Mundial 2026. Ahora compartirá plantel con Lionel Messi y será dirigido por Cristian “Kily” González.

Mientras confirmó al nuevo refuerzo, Inter Miami también anunció una baja. Noah Allen, defensor de 22 años surgido de las divisiones inferiores del club, continuará su carrera en Chicago Fire.

El futbolista se marcha cedido hasta el final de la temporada 2026 y el acuerdo incluye una opción de compra. Allen había formado parte de una etapa importante de la institución y consiguió tres títulos con el equipo de Florida.

Los movimientos se producen mientras Inter Miami encara la recta final de la temporada y continúa ajustando su plantel. Galarza Fonda se suma como una nueva alternativa para el mediocampo de un equipo que tiene a Messi como su principal figura.