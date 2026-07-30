Inter Miami presentó oficialmente su tercera camiseta para la temporada 2026 y volvió a poner a Lionel Messi en el centro de la escena. El capitán argentino encabezó la campaña de lanzamiento de la nueva equipación, denominada "Cénit", que recupera el color blanco como protagonista después de cuatro años.

La indumentaria fue desarrollada por adidas y está inspirada en el Nu Stadium, el nuevo estadio del club inaugurado este año y considerado el símbolo de la nueva etapa que atraviesa la franquicia de la Major League Soccer (MLS).

"Inter Miami CF y adidas presentan hoy Cénit, la colección del tercer uniforme del club para 2026. Un diseño inspirado en la llegada del nuevo hogar del club y en un momento decisivo en el que la visión del equipo alcanzó su punto más alto", expresó la institución en un comunicado.

La camiseta luce una base blanca con detalles en rosa, negro y verde menta, además de un patrón gráfico inspirado en la arquitectura del techo del Nu Stadium. El escudo mantiene sus colores tradicionales, mientras que el patrocinador principal, Royal Caribbean, aparece destacado en rosa sobre el pecho.

El estreno oficial será este sábado, cuando Inter Miami reciba a Columbus Crew por la fecha 19 de la MLS. El encuentro también podría marcar el regreso de Messi a las canchas tras el descanso que recibió luego de disputar el Mundial 2026.

El rosarino ya volvió a entrenarse bajo las órdenes de Guillermo Hoyos, aunque el cuerpo técnico todavía no confirmó si sumará minutos este fin de semana. En caso contrario, su reaparición podría producirse el 5 de agosto, cuando Inter Miami debute en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis.

Con una nueva camiseta, un estadio moderno y la expectativa por volver a ver a Messi dentro del campo de juego, Inter Miami continúa consolidando un proyecto deportivo y comercial que tiene al campeón del mundo como su máxima referencia. La presentación de "Cénit" reafirma esa identidad y busca representar el crecimiento que el club experimentó desde la llegada del astro argentino.