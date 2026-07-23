Inter Miami comenzó con el pie derecho una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) al vencer por 3-2 a Chicago Fire, en un partido que tuvo como gran protagonista a Luis Suárez. El delantero uruguayo convirtió un doblete y lideró la victoria del conjunto de Florida, que no contó con Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, ambos ausentes por descanso tras su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

El encuentro también marcó el debut oficial de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami, luego de reemplazar a Javier Mascherano al frente del equipo.

La visita abrió el marcador gracias a un gol en contra del arquero argentino Rocco Ríos Novo, aunque la reacción de Inter Miami no tardó en llegar. Suárez igualó el encuentro desde el punto del penal y, apenas iniciado el segundo tiempo, volvió a convertir tras una destacada jugada colectiva para dar vuelta el resultado.

Chicago Fire consiguió empatar nuevamente gracias al tanto del sudafricano Puso Dithejane, que había ingresado desde el banco de suplentes. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, apareció Preston Plambeck para marcar el 3-2 definitivo en los minutos finales y sellar la victoria de los visitantes.

La noche también tuvo como atractivo el estreno de Robert Lewandowski en la MLS. El delantero polaco, recientemente incorporado desde el Barcelona, disputó 62 minutos con la camiseta de Chicago Fire, pero no logró evitar la derrota de su equipo en su presentación en el fútbol estadounidense.

Aunque Inter Miami afrontó el compromiso sin dos de sus máximas figuras, Messi y De Paul, el equipo encontró en Suárez a su principal carta ofensiva. El experimentado atacante respondió con una actuación decisiva y se quedó con el duelo de goleadores frente al histórico delantero polaco.

En el conjunto de Florida también tuvieron participación varios futbolistas argentinos. El arquero Rocco Ríos Novo, el defensor Facundo Mura y el delantero Mateo Silvetti fueron titulares, aunque este último fue reemplazado a falta de quince minutos para el cierre del encuentro. El equipo aguarda además el regreso de Messi, De Paul y Tadeo Allende para los próximos compromisos.

Con este triunfo, Inter Miami alcanzó los 34 puntos y quedó como escolta de la Conferencia Este, a cinco unidades del líder Nashville SC. En la próxima fecha enfrentará a Montreal Impact y posteriormente se medirá con Columbus Crew. Chicago Fire, en tanto, permanece tercero con 26 puntos y dejó escapar una buena oportunidad para acercarse a los primeros puestos de la tabla.