PUBLICIDADPUBLICIDADDeportes > MLSInter Miami visita a Columbus obligado a ganar para seguir en la MLSEl equipo de Lionel Messi perdió 3-0 el primer partido y necesita imponerse en Ohio. El encuentro se jugará este viernes desde las 22.POR REDACCIÓN27 de noviembre de 2026, 13:13Messi buscará avanzar con Inter Miami.deportesMLSMessicolumbusCARRERAplayoffsInter MiamiMiamiPUBLICIDADPUBLICIDADMás Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDADPUBLICIDADÚltimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}