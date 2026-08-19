Inter Miami enfrentará este miércoles a Philadelphia Union por la fecha 20 de la MLS 2026, en un partido que aparece como una oportunidad para que el equipo de Lionel Messi deje atrás una semana complicada.

El encuentro se disputará desde las 20:30 de Argentina en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, y será transmitido por Apple TV, a través del MLS Season Pass.

Las Garzas llegan golpeadas después de perder 4-1 ante Nashville, resultado que les hizo perder terreno en la pelea por el liderazgo de la Conferencia Este. Además, el conjunto de Florida quedó eliminado de la Leagues Cup luego de sus derrotas ante Monterrey y León.

Por eso, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos necesita volver al triunfo para recuperar confianza y mantenerse cerca de los primeros puestos.

Messi vuelve a ser titular

La principal noticia para Inter Miami pasa por Lionel Messi. El capitán argentino volverá a liderar el ataque junto con Luis Suárez y aparece como titular para enfrentar a Philadelphia.

Hoyos aseguró en la previa que ve bien al rosarino y destacó su estado dentro de la cancha. Messi regresó recientemente a la actividad después de ausentarse por el fallecimiento de su padre y busca recuperar su mejor nivel futbolístico.

El probable equipo de Inter Miami es: Ríos Novo; Sergio Reguilón, Luján, Federico Mura, Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Luis Suárez.

Philadelphia también necesita sumar

Philadelphia Union llega al encuentro con la necesidad de conseguir puntos para mantenerse con posibilidades de ingresar a los playoffs de la Conferencia Este.

El conjunto local intentará aprovechar su condición de anfitrión frente a un Inter Miami que llega obligado a mejorar su imagen después de sus últimos resultados.

El partido tendrá además el atractivo de volver a ver en cancha a Messi, quien buscará conducir la reacción de Las Garzas en una etapa importante de la temporada.