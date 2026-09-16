Massimo Moratti, expresidente del Inter de Milán, reveló que el club italiano intentó contratar a Lionel Messi en 2012. Según contó, la institución llegó a realizar una oferta de 500 millones de euros para intentar quedarse con el argentino.

Moratti explicó que envió a su vicepresidente a Barcelona para negociar la operación. Sin embargo, la respuesta de Messi estuvo lejos de abrir la puerta a una posible transferencia.

Messi ni siquiera abrió la carta

De acuerdo con el relato del exdirigente, Messi ni siquiera llegó a conocer los detalles de la propuesta económica. El argentino rechazó la posibilidad porque en ese momento tenía decidido continuar su carrera en Barcelona.

Moratti contó además que pudo hablar personalmente con el futbolista y recibió una respuesta vinculada con su deseo de retirarse en el club catalán. El dirigente reconoció que intentó convencerlo con dinero, pero la propuesta no modificó la postura del delantero.

El contexto de aquella búsqueda

La propuesta ocurrió en 2012, el año en el que Messi convirtió 91 goles y todavía tenía apenas 25 años. Por entonces, Inter contaba con varios futbolistas argentinos en su plantel, entre ellos Javier Zanetti, Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Diego Milito y Rodrigo Palacio.

Con el paso de los años, Messi dejó Barcelona, pasó por Paris Saint-Germain y posteriormente llegó a Inter Miami. Su actual contrato con el equipo estadounidense se extiende hasta el final de la temporada 2028.