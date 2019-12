Inter, próximo equipo de Coudet, venció a Botafogo y se acerca a la Libertadores 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Internacional de Porto Alegre, conjunto que será dirigido en la próxima temporada por Eduardo "Chacho" Coudet (quien ya anunció su salida de Racing), venció 1-0 a Botafogo y se acerca a la Copa Libertadores 2020, en el inicio de la 36ta fecha del Campeonato Brasileño de fútbol, el "Brasileirao".



Con un tanto agónico del delantero peruano Paolo Guerrero (40m. st.) el Inter se llevó tres puntos clave del estadio olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro y se ubica en el séptimo puesto a dos fechas del final, buscando ingresar entre los seis primeros puestos, clasificatorios a la Libertadores del próximo año.



En el equipo ganador jugó como titular el defensor platense Víctor Leandro Cuesta (ex Defensa y Justicia, Arsenal, Huracán e Independiente) y estuvo en el banco el volante ofensivo Martín Nicolás Sarrafiore (ex Huracán).



Por su parte el "Fogão" alineó al central marplatense Mauro Joel Carli (ex Aldosivi, y Gimnasia y Esgrima La Plata).



En el otro encuentro de hoy, Ceará y Paranaense se repartieron puntos, igualando 1-1 en el Ribeirão de la ciudad de Boa Vista.



Ambos goles llegaron en el epílogo del encuentro, el extremo Mateus Gonçalves Martins (43m. St.) inauguró la cuenta para el once de Fortaleza, y el zaguero Madson dos Santos (45+4m.) marcó el empate para el elenco de la ciudad de Curitiba.



En Paranaense fueron titulares los atacantes Braian Romero (ex Argentinos, Colón, e Independiente) y Marco Gastón Ruben (ex Rosario Central y River). Entre los suplentes se sentaron los volantes Lucho González, (ex Huracán y River), y Tomás Andrade, (ex River).



El atacante Vitinho (16m. St.) se fue expulsado por doble amonestación en la visita.



Mañana continuará la fecha, con el clásico entre Palmeiras y Flamengo (16 horas), y los choques Avai-Fluminense (16), Goias-Fortaleza (16), Atl. Mineiro-Corinthians (18), Alagoano-Bahia (18), Gremio-Sao Paulo (18), y Santos-Chapecoense (19).



El lunes cerrarán, en Río de Janeiro, Vasco da Gama y Cruzeiro (20).



Posiciones: Flamengo (campeón) 84 puntos, Santos y Palmeiras 68, Paranaense 60 Gremio 59, San Pablo 57, Internacional 54, Corinthians 53, Goias 49, Fortaleza 46, Bahía 45, Vasco da Gama 44, Botafogo y Atlético Mineiro 42, Fluminense 41, Ceará 38, Cruzeiro 36, Alagoano 32, Chapecoense 28, Avaí 18.