Interna de panelistas: el problema que incluye a De Brito, Tauro y muchos más

La televisión argentina atraviesa horas convulsas tras desatarse un fuerte choque entre Ángel de Brito y Marcela Tauro. La disputa comenzó cuando Alejandro Castello, ex movilero del programa LAM, apuntó contra el conductor por supuestas llamadas para bajar o sumar figuras en distintos envíos de la farándula.

Ante las duras declaraciones del notero, el líder de LAM rompió el silencio y mandó al frente a Marcela Tauro para que aclare los motivos por los cuales Castello no se incorporó al ciclo Infama.

La histórica periodista decidió no callarse nada y respondió al aire con contundencia. "Llegó el momento de las aclaraciones. Porque desde el otro día hay una guerra que no sé ni de dónde viene, ni me interesa ni me incumbe a mí, pero es entre Ángel y Castelo, que fue su notero pero hoy está en Intrusos. Pero en medio de un ida y vuelta De Brito le dice que aclare que yo lo bajé de Infama y, como me involucraron, voy a aclarar la situación", expresó al comenzar su descargo.

Seguidamente, la panelista detalló cómo se organizaron las contrataciones dentro del canal América y la productora Jotax. "Infama es de América y de la productora Jotax, ellos el año pasado también producían en el nueve el programa de Flor De la V, pero en un momento dejan de producirlo y la gente que trabajaba ahí volvió a América, por lo que los programas que estábamos acá nos hicimos cargo de esas personas. De hecho yo tengo los dos productores ejecutivos, vienen de ese ciclo, pero en ese momento también me dijeron de Ale Castelo pero yo tenía que bajar a alguien de mi equipo para que entre, y yo dije que no", detalló la comunicadora.

Para dar por cerrado el asunto de la plantilla técnica, la periodista remarcó su postura de priorizar a sus compañeros de trabajo. "Eso fue lo que paso, estoy encantada que venga otra persona pero yo no iba a permitir que se quede sin trabajo alguien de mi equipo que la estaba luchando desde que empezamos de cero. Me quieren agregar mas gente ¡No tengo drama! Además me encanta Castelo pero no quería quedarse sin mi equipo y eso lo voy a defender a muerte. La pelea entre ellos dos no sé", sentenció.

Sin embargo, el cruce no terminó allí. Angel de Brito reaccionó de inmediato a las frases de su colega y lanzó una picante ironía en las redes. "Le costó explicarlo, pero lo que quiso decir es que le querían sacar a Gonzalo Sorbo. Y ella, se negó. Tampoco contó cuando me pidió que la asesore. Se hace la viva Tauro. Habla por la mitad", concluyó el conductor.