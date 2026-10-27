La interna de la barra brava de River Plate sumó un nuevo capítulo en la previa del Superclásico frente a Boca Juniors. Ariel "Pato" Calvici, uno de los referentes históricos de Los Borrachos del Tablón, fue desplazado de la organización después de varias semanas de enfrentamientos con integrantes de su propio sector. La decisión modificó el equilibrio de poder dentro de la hinchada y dejó a los hermanos Mauro y Leandro Ferreras como principales referentes.

La salida de Calvici quedó en evidencia el domingo, durante el partido frente a Racing, cuando no apareció en el Parque de las Américas, lugar donde habitualmente se concentran los distintos grupos de la barra antes de dirigirse al estadio Monumental.

Según informó Infobae, la decisión se venía gestando desde hacía aproximadamente un mes, debido al descontento de los integrantes que respondían al histórico referente. Sus seguidores le reclamaban una participación más activa en la disputa por el control de la organización, pero, ante la falta de respuestas, resolvieron apartarlo.

El conflicto se intensificó después de dos partidos consecutivos como visitante, cuando uno de los sectores recibió una mayor cantidad de entradas que el otro. Esta situación profundizó las diferencias internas y terminó por debilitar la posición de Calvici.

Quiénes se disputan el poder en la barra de River

Hasta su desplazamiento, Calvici encabezaba una de las dos principales facciones de Los Borrachos del Tablón. Su grupo contaba con aproximadamente 20 integrantes propios, además del respaldo de sectores provenientes de Moreno, Merlo y General Rodríguez.

Estos últimos habían respondido históricamente a Martín "Saviolita" Núñez, asesinado durante la pandemia, y posteriormente se incorporaron al espacio conocido como Los Patovicas.

Del otro lado se encuentra el sector liderado por Mauro y Leandro Ferreras, con base en Beccar y una estructura de alrededor de 300 integrantes. Este grupo fue ampliando su influencia dentro de la barra durante los últimos años y consiguió consolidarse como la facción predominante.

En medio de las tensiones, los seguidores de Calvici le habían propuesto compartir el liderazgo con Santiago Riveros, otro integrante histórico de la organización con vínculos en el sector de la seguridad privada.

Aunque inicialmente habría aceptado la propuesta, el dirigente no concretó los cambios esperados, lo que terminó acelerando su salida.

Desde el sector de los Ferreras aseguraron que no intervendrán en el conflicto interno del grupo desplazado y que la conducción general permanecerá bajo el liderazgo de Mauro Ferreras.

El pasado de Calvici y su enfrentamiento con otros barras

Ariel Calvici comenzó a participar de Los Borrachos del Tablón durante la década del 2000, cuando la organización estaba liderada por Alan Schlenker y Adrián Rousseau.

Tras la ruptura entre ambos referentes, se alineó con el sector vinculado a Rousseau y comenzó a ganar protagonismo dentro de la tribuna.

En 2013 intentó disputar el liderazgo de la barra, pero terminó apartado del estadio. Un año después protagonizó un episodio violento en la confitería del club, durante un enfrentamiento con el grupo encabezado por Héctor "Caverna" Godoy.

Por aquel ataque recibió una condena a dos años y medio de prisión, aunque recuperó la libertad después de cumplir aproximadamente 15 meses.

Tras la pandemia, volvió a integrar la barra mediante una alianza con los hermanos Ferreras, Hernán Taboada y Alejandro "El Zapatero" Flores. Sin embargo, las sucesivas disputas internas fueron reduciendo la cantidad de referentes hasta dejar dos sectores predominantes.

Qué puede pasar antes del Superclásico

La salida de Calvici se produce en un momento de especial atención sobre la seguridad en el fútbol argentino, debido a la proximidad del partido entre River y Boca.

De acuerdo con la información publicada, su desplazamiento no implica necesariamente el ingreso de un nuevo jefe a la organización, ya que el sector de Beccar mantiene el control principal.

Además, tanto Calvici como otros integrantes de la conducción continúan alcanzados por restricciones de ingreso a los estadios mediante el derecho de admisión.

Por el momento, no se informaron nuevos enfrentamientos físicos relacionados con esta disputa. Sin embargo, la modificación de la estructura interna vuelve a poner el foco sobre las tensiones que atraviesan a Los Borrachos del Tablón a pocos días de uno de los encuentros más importantes del fútbol argentino.