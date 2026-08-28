Interna en la familia de Mario Pergolini: por qué se pelearon padre e hija

El conductor Mario Pergolini protagonizó un llamativo momento televisivo al referirse públicamente a la sorpresiva incursión de su hija menor, Valentina, de 20 años, en el reality musical Popstars, emitido por Telefe. A lo largo de su trayectoria, el animador del ciclo Otro día perdido, transmitido por El Trece, intentó mantener su vida privada y a su entorno familiar resguardados de la exposición mediática, un objetivo que se vio alterado por la decisión de la joven de presentarse al casting de la competencia en un horario similar al de su propio programa.

Durante la emisión del miércoles 26 de julio, el presentador abordó la situación de manera irónica frente a las cámaras de televisión. En primer lugar, miró fijamente al lente como si hablara directamente con la joven y expresó "Yo justo tengo ahora a mi hija un poco expuesta por ahí porque me hace cola en realitys y se va y se presenta". Con un tono de reclamo afectivo ante la repercusión de la noticia, el conductor de radio y televisión agregó "Mi amor, mi vida, mi cielo... con lo que papá cuidó todo esto...".

Ante la revelación de la interna en vivo, su compañero de programa, Agustín Rada Aristarán, intentó frenar el descargo y le aconsejó "No lo hagas...". Sin embargo, el conductor continuó con su reclamo público y disparó "¿No te pareció que deberías habérmelo contado?". Para justificar su asombro frente a la audiencia y evidenciar que no estaba al tanto de los planes de su hija, el animador concluyó con la frase "Hizo la cola un día y nos enteramos...".

Pese al revuelo familiar inicial, la participación de la joven en el reality de música fue sumamente breve. Pocos días después del debut del programa, se confirmó que Valentina decidió bajarse del certamen televisivo para priorizar otro rumbo laboral. La periodista Naiara Vecchio reveló los detalles y los motivos de esta salida en el programa Los Profesionales con Flor, que se transmite por El Nueve.

Respecto al paso de la joven por el certamen musical de Telefe, la panelista informó "Ella pasó la primera instancia, la eligieron los jurados. Pero ayer no la vimos... Es la primera baja de Popstars. Hay un mes y medio de grabaciones. Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos".

De esta manera, Vecchio aclaró el nuevo destino profesional de la hija de Pergolini y detalló "Ella grabó En el Barro con Sebastián Ortega, va a estar en la tercera temporada. Me dijo Pablo Culell, uno de los productores, que están grabando y siguen las grabaciones".

Finalmente, la periodista de espectáculos expuso las razones artísticas detrás de la renuncia al concurso y agregó "Eligió por algunos desacuerdos o por tener más interés en apostar a su carrera como actriz, dejar Popstars, y por algunas diferencias con la producción... No va a seguir" para cerrar su informe sobre el futuro de la joven de 20 años.