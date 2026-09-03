Interna en la Scaloneta: la foto que desató una guerra con un futbolista

Un tropiezo impactante sacudió al equipo nacional durante la definición frente a España. El pasado 19 de julio el conjunto conducido por Scaloni no logró concretar el ansiado bicampeonato al ceder la victoria durante el tiempo suplementario, un desenlace que provocó un profundo pesar.

El resultado adverso desencadenó múltiples especulaciones y teorías sobre lo ocurrido, inquietudes que cobraron fuerza tras el retiro de Lionel Messi. En las últimas horas se conoció una imagen inédita acompañada por la palabra de uno de los protagonistas de la jornada.

La controversia involucra a José Manuel López, el joven delantero que asistió a Julián Álvarez en el cruce ante Suiza. La difusión de una captura correspondiente a las celebraciones del conjunto español expuso al atacante observando la ceremonia en soledad, mientras la mayoría de la delegación permanecía orientada hacia el lado opuesto.

Frente al revuelo generado en redes, el atacante del Palmeiras utilizó las plataformas institucionales del club brasileño para esclarecer la situación. López, quien recientemente extendió su vínculo contractual hasta 2030, justificó su conducta bajo los valores del cuerpo técnico al manifestar que “Pienso que fue mucho por lo que nuestro entrenador habló y lo que nos inculca. Siempre nos habla del hecho de ser respetuosos”.

En esa misma línea, el atacante profundizó sobre su estado mental en aquel pasaje de la final al afirmar que “En el momento necesitaba mirarlo porque quiero volver nuevamente y conseguir ganarla. Pienso que es parte del sufrimiento. Hay que mirar las cosas y aceptarlo. Eso me va a hacer mucho más fuerte”.

El testimonio del delantero dejó en evidencia su predisposición para enfocarse en los próximos desafíos internacionales del seleccionado. López concluyó su intervención explicando el modo en que el plantel procesó el resultado con las frases “Cuando no conseguimos ganar, porque el fútbol es un deporte, aceptamos de la mejor forma. Entregamos todo dentro del campo y cuando no alcanza para ganar, lo aceptamos y seguimos de frente”.