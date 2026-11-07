Interna en los Macri: María Belén Ludueña habló de relación entre sus hijos

María Belén Ludueña se quebró al recordar las dudas previas al nacimiento de su primer hijo, Vito, fruto de su relación con Jorge Macri. Durante una entrevista íntima en el ciclo Criemos Libres conducido por Juli Puente, la periodista reflexionó sobre los temores lógicos que atravesó al formar una familia ensamblada con Antonio, Martina y Giorgio, los hijos mayores que el Jefe de Gobierno porteño tuvo con Florencia De Nardi.

Visiblemente sensibilizada y con la voz quebrada, la comunicadora admitió las incertidumbres que la invadieron durante la gestación respecto a la aceptación del recién nacido por parte de los jóvenes. Con total honestidad, la figura pública confesó que uno de sus mayores miedos era saber cómo iba a ser la recepción del nuevo integrante y si realmente lo iban a querer: "Cuando vos no tenes hijos y tenes un marido que tiene hijos, uno de los temores es cómo va a ser la recepción del nuevo bebé: ¿lo van a querer? Lo digo y me emociono".

A pesar de los interrogantes iniciales, la realidad superó ampliamente las expectativas de la conductora. Al ver el cariño constante y la presencia permanente de los hermanos mayores desde el día en que nació el bebé, María Belén Ludueña reconoció que el resultado fue maravilloso y que el lazo familiar se fortaleció de una manera que jamás hubiera imaginado: "No pensé que iba a ser diferente, pero no sabía que iba a ser así".

Lejos de encontrar distancia, la periodista destacó la calidez y el amor con el que los jóvenes se acercan al recién nacido todo el tiempo: "De verdad lo quieren un montón, lo vienen a ver todo el tiempo. Eso es lo que quiere una mamá cuando quiere unir a una familia, unir más a una familia".

Para cerrar su testimonio, la flamante mamá también reflexionó sobre cómo la llegada de su hijo transformó sus amistades y remarcó que se sorprendió para bien al notar el afecto incondicional que sus amigas le demuestran al pequeño: "No me duele cuando la gente es distante, yo entiendo todo, pero tengo amigas que se desviven por Vito. Me di cuenta de que me querían más aún por cómo quieren a mi bebé, me sorprendí para bien".