¿Interna en Red Bull? Lo que dijo Checo Pérez sobre Max Verstappen

Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez, están en boca de todos esta temporada. La escudería se encuentra un paso por delante del resto. En las siete carreras realizadas hasta el momento, sólo ellos dos han subido a lo más alto del podio. El mexicano triunfó en Arabia Saudí y Azerbaiyán, pero su compañero sigue estando en lo más alto. En diálogo con la prensa, dejó en claro el deseo de vencer al neerlandés.

Con la ventaja de Verstappen, con 53 puntos que lo separan de Pérez, todo parece indicar que está lejos. Sobre esto fue justamente lo que hizo foco el mexicano en las últimas horas, teniendo en cuenta que destacó: "Ser compañero de equipo de Max es probablemente lo más difícil, porque es un piloto que no tiene muchos defectos, pero creo que es posible vencerlo".

Por otra parte, el piloto azteca no ve tanta diferencia con Max Verstappen. Checo Pérez es consciente que su nivel ha bajado en las carreras pasadas, pero entiende que es una situación normal en un corredor de Fórmula 1. "He estado a la par que Max desde en el inicio de temporada, de una forma u otra, a veces mejor o peor, pero creo que es como debe ser", dictó.

Análisis de Checo Pérez

Junto con eso, no está demás resaltar que Pérez quiere olvidarse de los errores y analizar la parte positiva. Su coche funciona a la perfección, tiene buen rendimiento y es eso justamente lo que aumenta su confianza en los diferentes circuitos. "La velocidad está ahí, si el accidente de Mónaco no hubiera ocurrido y yo estuviera a medio segundo de su ritmo me preocuparía", sostuvo Checo.

El próximo fin de semana, en lo que será el Gran Premio de Canadá, Checo Pérez tiene la intención de volver a quedarse con una victoria. "Lo positivo es que hemos sido capaces de cambiar las cosas y quiero conseguir más victorias, me he adaptado mucho mejor al coche de este año. Entiendo las debilidades que tuve el año pasado. Eso es lo positivo de la temporada hasta ahora", sentenció.