Interna familiar: el fuerte enojo de Bautista con sus papás, Pampita y Vicuña

A los 18 años, Bautista Vicuña atraviesa un momento clave en su desarrollo personal. Tras mostrar interés por el deporte, los medios y concretar un debut en la publicidad, el hijo mayor de Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña definió los pasos a seguir para iniciar su trayectoria en el espectáculo. La postura del joven frente al peso de la fama familiar quedó al descubierto durante una entrevista en vivo que la modelo brindó al programa LAM, conducido por Ángel de Brito.

En dicho diálogo, la conductora confirmó los primeros avances formativos de su hijo. "Está estudiando actuación y está muy contento", reveló la exjurado de Los 8 Escalones al ser consultada por la vocación del adolescente. No obstante, el aspecto más determinante de la conversación giró en torno a la marcada independencia que exigió a sus padres para encarar este proceso profesional sin intervenciones externas.

Según detalló Ardohain, el joven planteó una posición clara para evitar cualquier tipo de favorecimiento en la industria. "Quiere que lo dejemos tranquilo, que él va a saber cuándo aprovechar las oportunidades", contó la modelo respecto a la solicitud directa que les hizo a ella y a Benjamín Vicuña. En esa misma línea, profundizó sobre la resolución que tomaron como progenitores ante tal escenario: "No quiere que lo ayudemos en nada y quiere hacer su propio camino. Nosotros lo apoyamos y no nos metemos para nada".

A pesar de las facilidades que podrían brindarle por su trayectoria y posicionamiento en el medio, la postura de la familia es de estricto respeto hacia los tiempos y decisiones del estudiante de actuación. "Me encanta que haga su propio camino, me parece re válido. Podríamos ayudarlo un montón, pero no quiere", sostuvo la entrevistada durante el intercambio televisivo.

Durante la emisión, el panelista Pepe Ochoa consultó sobre la posibilidad de que el joven adopte un nombre artístico para despegarse de la inevitable comparación con sus padres. La modelo tomó el planteo con risas y desestimó tensiones sobre el tema. "Si el día de mañana decide eso, lo vamos a apoyar en lo que quiera", afirmó, descartando presiones o desacuerdos en el núcleo familiar.

Para finalizar, la conductora reafirmó el enfoque de libertad con el que criaron a sus hijos junto al actor chileno. "Si en algún momento no quiere hacer esto también lo vamos a apoyar. Los chicos son muy libres de seguir su camino, nunca insistimos en que se dediquen a algo del espectáculo, la televisión o la actuación”, concluyó.