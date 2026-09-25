La causa por las amenazas y el hostigamiento contra Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet tuvo este viernes un avance clave. Hernán Claudio Di Carlo, conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero”, se presentó ante la Justicia porteña y, tras ser evaluado por especialistas, se determinó que no comprende la criminalidad de sus actos. Por esa razón, se dispuso su internación en un centro especializado.

Di Carlo se presentó ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6, que investiga las denuncias por hostigamiento presentadas por Pettinato y Gonet. Antes de avanzar con una declaración indagatoria, el fiscal Federico Taramelli ordenó una evaluación interdisciplinaria para establecer si el acusado se encontraba en condiciones de comprender la gravedad de las conductas atribuidas.

El resultado determinó que no tenía esa capacidad al momento de la evaluación, por lo que la Justicia resolvió no avanzar de manera inmediata con su situación procesal. También dispuso su traslado a Junín, ciudad donde reside, para que quede internado bajo la órbita del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de ese departamento judicial.

La investigación comenzó luego de que Homero Pettinato denunciara al hombre el pasado 21 de septiembre. El conductor aseguró que recibía amenazas desde distintas cuentas en redes sociales y que la situación escaló cuando Di Carlo apareció en la puerta del estudio de OLGA, donde trabaja. Allí habría realizado un gesto sobre su cuello que Pettinato interpretó como una amenaza de muerte.

A partir de ese episodio, el conductor formalizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 14B y recibió medidas de protección, entre ellas custodia en su domicilio y acompañamiento policial durante sus traslados.

Sofía Gonet también denunció al acusado. La influencer relató públicamente que el hostigamiento habría comenzado hace alrededor de diez años, cuando todavía no era conocida, y que durante todo ese tiempo había recibido mensajes a través de redes sociales. Tras la denuncia, la Justicia dispuso para ella un botón antipánico y una restricción de acercamiento.

El caso tomó mayor repercusión luego de que se conocieran imágenes y publicaciones del acusado. En sus redes sociales exhibía varios tatuajes vinculados a Gonet, entre ellos su rostro, sus ojos, su nombre y su fecha de nacimiento. También había publicado mensajes contra Pettinato durante la relación entre ambos influencers.

Pettinato aseguró públicamente que la situación había comenzado a intensificarse cuando inició su relación con Gonet y sostuvo que, pese a la separación, las amenazas continuaron desde diferentes perfiles.

Con la evaluación interdisciplinaria ya realizada, Di Carlo será trasladado nuevamente a Junín y permanecerá internado en un centro especializado mientras la Justicia define cómo continuará el expediente.