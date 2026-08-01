Internaron a una ex Gran Hermano y hay preocupación por su salud

Denisse González, reconocida por su paso en Gran Hermano, sorprendió a su audiencia al comunicar su estado de salud actual. Tras varios días sin actividad en sus perfiles digitales, la joven reapareció para confirmar que se encuentra hospitalizada tras un examen médico preventivo. Los profesionales de la salud decidieron su ingreso inmediato al detectar anomalías severas en sus análisis de sangre.

Ante la inquietud de sus seguidores, la influencer explicó que "estos días estuve bastante desaparecida y sentí que lo más justo era contarles que anda pasando". Con un intento de llevar calma, bromeó al expresar que "de todas las hadas, soy la internada" antes de profundizar en su cuadro clínico.

Según detalló, el motivo de su permanencia en el centro asistencial es que "entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, asi que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa".

La gravedad del cuadro inicial se reflejó en los valores obtenidos, ya que los rangos normales se ubican entre 110.000 y 450.000. La joven reveló su situación extrema al decir que "una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamientos, ya subieron a 18.000".

Tras el impacto inicial, González reflexionó sobre su presente admitiendo que "fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca. Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir".

Durante su comunicación, la pareja de Bautista Mascia aprovechó para explicar la importancia de estas células sanguíneas, señalando que "las plaquetas son las células que ayudan a que la sangre coagule. Gracias a ellas, cuando nos cortamos o nos golpeamos, el sangrado se detiene". A pesar de la mejoría lograda en las últimas 48 horas, el equipo médico continúa realizando exámenes para hallar el origen del déficit plaquetario.

Consciente del apoyo recibido, la joven manifestó que "todavía queda camino por recorrer, pero quería agradecerles por estar siempre del otro lado. Aunque estos días estuve más desconectada, sentí el cariño de ustedes igual".

Finalmente, para cerrar su mensaje y llevar tranquilidad a su círculo íntimo, aclaró que "no quería asustarlos, pero bueno, ya era hora de contarles un poquito" y concluyó con optimismo asegurando que "todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra".