Internaron a una mujer que se comió decenas de objetos metálicos

Una mujer de 43 años acudió a un hospital tras enfrentar dolor abdominal severo y vómitos persistentes que empeoraron durante los últimos 10 días. Las imágenes médicas mostraron un bezoar metálico masivo, definido como una masa endurecida de material no digerible, que ocupaba totalmente su estómago.

Durante una cirugía de emergencia, los especialistas retiraron una gran variedad de objetos. La colección incluía clavos, bolígrafos, una cuchara, trozos de madera, una cadena metálica, un cepillo de dientes y cabello, además de otros artículos acumulados durante meses.

Sobre lo ocurrido, la paciente relató que "consumió objetos metálicos durante varios meses, creyendo que eso ayudaría a tratar una condición subyacente". Esta acumulación generó finalmente una obstrucción severa que motivó la intervención quirúrgica inmediata.