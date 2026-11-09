Sabrina Rojas y Luciano Castro vivieron momentos de gran angustia tras la internación de su hijo Fausto de 11 años. La conductora de Pasó en América debió ausentarse del ciclo televisivo que comparte junto a Tartu para acompañar de cerca al niño durante tres días seguidos en la clínica.

La ausencia de Sabrina Rojas en la pantalla chica generó múltiples dudas entre sus seguidores hasta que ella decidió romper el silencio. A través de sus redes sociales confirmó que su hijo con Luciano Castro sufrió un cuadro de asma que demandó cuidados médicos y asistencia permanente en el establecimiento sanitario.

En su cuenta personal la presentadora llevó tranquilidad al público anunciando la pronta recuperación del pequeño. "Me preguntan mucho porque no estuve en mi programa. Fausto estuvo tres días internado (por asma), por supuesto no me moví de su lado, pero hoy le dieron el alta y ya todo volvió a la normalidad", expresó.

Junto a sus palabras la modelo difundió una fotografía tomada en la habitación hospitalaria donde se la ve descansando sobre un sillón al lado de la cama. En la imagen se observan paneles de control, elementos de asistencia clínica, anteojos de sol y una botella de agua sobre la mesa.

El alta médica definitiva marcó el fin de tres jornadas difíciles para la familia y permitió confirmar que el estado general de salud del nene es bueno. Tras este susto superado la comunicadora retomará de manera habitual sus compromisos laborales en la señal televisiva.