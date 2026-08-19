La salud de Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, generó preocupación este martes luego de conocerse que debió ser internado tras presentar un fuerte dolor en el pecho. El productor televisivo acudió a una guardia y los médicos decidieron que permaneciera en observación para realizarle diferentes estudios.

Según trascendió, Stoessel había pasado el fin de semana en Cariló y, al regresar, comenzó a sentir diferentes malestares. Finalmente, durante la tarde de este martes ingresó al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, donde fue atendido por los profesionales.

La información fue dada a conocer en LAM, donde detallaron que el productor llegó acompañado por su hijo Francisco. Después de los primeros controles, los médicos resolvieron mantenerlo internado en observación y realizarle estudios de rutina para determinar el origen del dolor.

Cómo está el papá de Tini Stoessel

Pese al susto inicial, las primeras informaciones sobre su evolución llevaron tranquilidad. Stoessel se encontraría estable y, por el momento, permanece bajo seguimiento médico mientras se completan los controles correspondientes.

El episodio despertó especial preocupación debido a los antecedentes de salud del productor. En marzo de 2022 atravesó una delicada internación luego de sufrir un cuadro abdominal agudo grave que requirió diferentes intervenciones quirúrgicas y varios días de terapia intensiva.

En aquel momento, Tini decidió postergar una serie de shows que tenía previstos en Buenos Aires para acompañar a su padre durante su recuperación.

Por ahora, la familia mantiene cautela mientras espera los resultados de los estudios realizados este martes. No se difundió un parte médico oficial con mayores precisiones sobre el cuadro que provocó su nueva internación.