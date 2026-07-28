Internaron de urgencia a Chiche Gelblung y se teme lo peor de su salud

Chiche Gelblung generó una fuerte preocupación en el ambiente periodístico al ser trasladado de urgencia al Sanatorio Mater Dei. El conductor padeció un inconveniente respiratorio poco tiempo después de haber regresado a sus tareas habituales en la televisión. Ángel de Brito fue quien aportó tranquilidad sobre su estado actual mediante su programa en Bondi.

Según relató el conductor, "Chiche ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron". En cuanto a la mejoría del paciente, sostuvo que "ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio". Los profesionales consideran que el cuadro se encuentra bajo control y por eso planean que pueda retirarse del establecimiento médico en las próximas horas.

La intención de los especialistas es otorgarle la salida del centro asistencial durante este mismo día para que regrese a su casa. De Brito remarcó que "hoy le dan el alta y puede volver a trabajar, que es lo que más le gusta". El seguimiento de su evolución es constante debido a que el comunicador posee 82 años. Al respecto, su colega mencionó que "Chiche tiene ya 82 años y viene con muchos achaques, pero golpeado y todo quiere trabajar".

Más allá de los temas físicos, trascendió que el periodista enfrenta una situación laboral compleja que afecta su ánimo recientemente. De Brito comentó que "está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV".

En una de sus últimas apariciones en Canal nueve, el propio Gelblung había bromeado sobre su fragilidad al decir que "el médico me dijo: estás golpeando las puertas del cielo". Se espera que pueda retomar sus compromisos profesionales de manera progresiva.