Internaron de urgencia a La Joaqui y aseguran que Luck Ra es el culpable

La cantante de RKT atraveso un delicado episodio de salud hace dos semanas que incluyo una internacion hospitalaria, situacion que salio a la luz recientemente. La artista padece un cuadro de anorexia nerviosa y registro una perdida de 10 kilos en su peso corporal, en medio de un contexto personal complejo tras finalizar su vinculo sentimental con Luck Ra y afrontar compromisos financieros.

La situacion personal y la administracion de su equipo de trabajo impactaron en el bienestar de la interprete, quien actualmente realiza presentaciones musicales para saldar una deuda y concluir un acuerdo comercial. Sobre la ruptura amorosa, se indico que “ella sufrio un monton”. Respecto del episodio de salud, se detallo que “hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien”.

Durante el periodo de internacion, la cantante recibio la visita del musico Tiago PZK, con quien mantiene una relacion de amistad desde los 14 anos. A partir de ese encuentro, ambos se trasladaron a Cañuelas junto a su equipo de trabajo, lo que genero repercusion en redes sociales. Posteriormente, ambos artistas iniciaron un acercamiento afectivo y decidieron comunicarse con la expareja de la cantante. Sobre ese momento, se preciso que “ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: ‘A mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme’”.

A la situacion afectiva se suman las dificultades financieras derivadas de sus compromisos laborales. La cantante intenta resolver su escenario economico actual mediante presentaciones en vivo. Sobre la situacion financiera de la artista, se explico que “ella está trabajando gratis porque está pagando una deuda. Está terminando un vínculo comercial. Vive de sus shows”. De esta manera, el cuadro de salud registrado se vincula con la acumulacion de tensiones derivadas de la ruptura amorosa y las obligaciones comerciales pendientes.