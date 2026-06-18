Internaron de urgencia a Luis Miguel y el pronóstico es reservado

La salud de Luis Miguel generó una serie de reportes tras conocerse su internación en un centro médico de Nueva York. El cantante habría sido operado hace algunos días en un establecimiento especializado en el área de cardiología. Según los datos difundidos, el procedimiento ya se realizó y el estado del paciente es positivo para el equipo médico encargado de su cuidado.

La recuperación del artista avanza de forma favorable, aunque todavía se mantiene bajo una estricta supervisión por parte de los profesionales de salud. En este proceso, el intérprete cuenta con compañía constante en la institución. Su pareja, Paloma Cuevas, lo ha acompañado durante todo el trayecto en el centro médico, siguiendo de cerca la evolución del astro de la música tras el paso por el quirófano.

A pesar de la repercusión de los hechos, no existe hasta el momento un comunicado oficial por parte del artista o sus representantes que brinde precisiones sobre su estado actual. El entorno ha mantenido el hermetismo sobre los motivos específicos que llevaron a la intervención quirúrgica. Por ahora, la prioridad informativa se centra en que la mejoría continúe bajo el seguimiento de los médicos especialistas en la ciudad estadounidense.