El reconocido productor Mariano Chihade atraviesa un delicado cuadro de salud tras la venta de su productora Mandarina al Grupo Octubre, motivo por el cual fue internado junto a su pareja Mariana Fabbiani. Según trascendió en las últimas horas, el empresario comenzó con síntomas vinculados al estrés y decidió acudir por sus propios medios al sanatorio Fleni, donde quedó bajo estricto seguimiento médico.

Ante este complejo panorama personal, la conductora Mariana Fabbiani resolvió ausentarse de la conducción de su ciclo DDM para acompañar en todo momento a su compañero de vida. Ambos mantienen una sólida relación desde el año 2006 y formaron una familia de muy bajo perfil mediático junto a sus dos hijos adolescentes, Matilda de 16 años y Máximo de 12 años.

Durante la noche se dio a conocer el comunicado oficial del centro de salud para llevar claridad sobre la situación clínica del paciente. El documento detalló que el empresario ingresó a la sede de Belgrano para realizar estudios programados tras hallarse una imagen nodular en una resonancia magnética de cerebro previa.

El informe médico firmado por el director Hernán Cohen Arazi precisó los pasos a seguir en las próximas horas respecto al tratamiento. En el texto se remarcó textualmente: "Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia".

La historia de amor entre el productor y la conductora nació hace dos décadas en los pasillos de América TV, cuando ella estaba al frente del programa RSM y él ocupaba un cargo en programación. Con el correr del tiempo consolidaron tanto su vínculo sentimental como una exitosa sociedad laboral, convirtiéndose ella en su pilar fundamental durante los momentos profesionales más adversos.

Además de su rol empresarial, el productor siempre destacó que su mayor fuente de felicidad es la paternidad y el tiempo compartido con Matilda y Máximo, el cual considera completamente innegociable. Según relató en diversas oportunidades, la pérdida temprana de sus propios padres marcó a fuego su manera de vivir la familia y lo impulsó a ser un papá muy presente.

Su extensa trayectoria en los medios comenzó en 1995 dentro de la productora Promofilm, donde participó en ciclos emblemáticos como Causa común, Sorpresa y media, Agrandadytos y Expedición Robinson. Posteriormente trabajó cuatro años en la producción artística de Endemol Argentina, hasta que en noviembre de 2004 asumió como gerente de programación en América TV.

En 2005 dio el gran salto de su carrera al fundar la productora Mandarina junto a Andy Kusnetzoff y Juan Cruz Ávila, firma que luego lideró en solitario con éxitos como LAM y SQP. Incluso logró desembarcar en la ficción internacional de la mano de Netflix con la serie El amor después del amor, basada en la vida del músico Fito Páez.

A pesar de su enorme crecimiento creativo, la compañía atravesó severos apremios económicos que pusieron en riesgo su continuidad en varias ocasiones hasta desembocar en su reciente venta. Finalmente la productora desapareció como tal y todos sus programas pasaron a manos del Grupo Octubre, propietario de El Nueve, en una operación que Jorge Rial criticó duramente al asegurar que el empresario se la sacó de encima.