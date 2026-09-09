Internaron de urgencia al hermano de una famosa tras sufrir un ACV

Un complejo momento de salud atraviesa la familia de Mariana Nannis tras confirmarse la internación de su hermano Gonzalo. El mediático sufrió un accidente cerebrovascular en las últimas horas y permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Municipal Diego Thompson, ubicado en la localidad de San Martín, con un cuadro de pronóstico reservado.

La noticia se dio a conocer a través de la pantalla de América en el programa LAM, donde el conductor Ángel de Brito precisó la gravedad de la situación. Ante la novedad, el integrante del equipo periodístico Pepe Ochoa intentó obtener más detalles sobre el estado actual del paciente y se comunicó con Cynthia Blaquier, expareja de Nannis.

Sin embargo, la mujer confirmó que el distanciamiento con él es total tanto de su parte como de los hijos que tienen en común. En la emisión explicaron el contexto de la relación al señalar: “Ingresó en las últimas horas y cuando nos llegó el dato rastreamos a Cynthia, que es su exmujer, con quien terminó muy mal, en una causa por violencia de género”. Respecto al contacto actual, agregaron: “Me contó que ni ella ni los hijos tienen vínculo y que se comunican por mail después de lograr este acuerdo”.

Este cuadro agrava un historial médico delicado que el propio Gonzalo Nannis había manifestado públicamente tiempo atrás. Meses antes de este episodio, el tío de Alex Caniggia había expresado su inquietud por las secuelas de una intervención quirúrgica compleja realizada hace unos dos años y medio, la cual se le había abierto sin lograr una cicatrización adecuada. En aquel momento, al referirse a su estado, afirmó: “Estoy jodido de salud. No sé qué tengo”.

Durante ese mismo diálogo con Ángel de Brito, el mediático reveló las limitaciones físicas que afrontaba en su rutina diaria al contar: “Me estoy haciendo un análisis”. Dicha complicación le impedía sostener un empleo o realizar tareas cotidianas, por lo que requería la asistencia de su entorno personal para salir adelante. Sobre esa red de contención, la figura televisiva reconoció: “Me prestaron una casa. Son divinos, me están dando una mano muy grande por suerte”.