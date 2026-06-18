Internos del Penal refaccionarán la Capilla del Carmen en un proyecto social

El Servicio Penitenciario Provincial pondrá en marcha una nueva iniciativa de reinserción social que permitirá recuperar uno de los espacios religiosos más emblemáticos de San Juan. A través del proyecto “Refaccionando Espacios Comunitarios”, personas privadas de la libertad realizarán trabajos de mejora y mantenimiento en la Capilla del Carmen, ubicada en la intersección de Avenida de Circunvalación y Matías Zaballa, en Capital.

Los intersonas son controlados por personal policial.

La propuesta busca combinar el beneficio comunitario con la capacitación laboral de los participantes, quienes tendrán la posibilidad de aplicar conocimientos adquiridos durante su permanencia en el sistema penitenciario y fortalecer herramientas para su futura reinserción social.

Los trabajos estarán a cargo de personas privadas de la libertad incorporadas al régimen de salidas transitorias. Durante aproximadamente 35 días, desarrollarán tareas destinadas a recuperar distintos sectores del edificio y mejorar las condiciones generales de este espacio de encuentro para los sanjuaninos.

Trabajos de recuperación y mantenimiento

El trabajo permite recuperar espacios en Capilla del Carmen.

Entre las labores previstas se encuentran trabajos de albañilería, pintura, mantenimiento general y recuperación de diferentes áreas de la capilla. El objetivo es preservar un lugar con fuerte valor histórico, religioso y comunitario para la provincia.

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que este tipo de acciones permiten generar experiencias laborales reales y fortalecer hábitos vinculados a la responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo.

Además, remarcaron que los participantes podrán poner en práctica conocimientos técnicos adquiridos en distintos talleres de formación, transformando esas habilidades en una acción concreta con impacto positivo para la comunidad.

Seguridad y supervisión permanente

El operativo contará con un importante dispositivo de control y acompañamiento durante toda la ejecución de las obras. Las personas privadas de la libertad estarán bajo custodia permanente de personal especializado.

El equipo estará integrado por efectivos con experiencia en albañilería, profesionales en ecohigiene y seguridad, celadores, agentes de requisa, responsables del proyecto y personal destinado al traslado de los participantes.

Las autoridades señalaron que la supervisión permanente garantizará tanto el correcto desarrollo de los trabajos como el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas para este tipo de intervenciones.

Reinserción y compromiso con la comunidad

La iniciativa forma parte de las políticas orientadas a fortalecer los procesos de reinserción social mediante la participación activa en proyectos comunitarios. A través de estas experiencias, se busca promover valores vinculados al respeto, la convivencia y la responsabilidad social.

Desde el Servicio Penitenciario resaltaron que la recuperación de espacios públicos y comunitarios también contribuye a fortalecer el vínculo entre las instituciones y la sociedad, generando beneficios concretos para la comunidad sanjuanina mientras se crean oportunidades de formación y crecimiento para quienes participan del programa.

La Capilla del Carmen será así el escenario de una intervención que combinará trabajo, capacitación y servicio comunitario, con el objetivo de preservar un espacio significativo para los vecinos y fomentar nuevas oportunidades de inclusión social.