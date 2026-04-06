En una jornada que combinó formación laboral y asistencia social, los residentes del Hogar Eva Duarte de Perón y personas privadas de la libertad del Servicio Penitenciario Provincial protagonizaron este lunes 6 de abril un encuentro de integración con motivo de la Semana Santa. La actividad central consistió en la finalización y decoración de más de 150 huevos de chocolate, destinados a la celebración de Pascua en la institución.

La iniciativa se enmarca en un esquema de colaboración entre el Servicio Penitenciario, la residencia y la empresa de alimentación ATA. El proceso incluyó varias etapas: desde la capacitación de los internos hasta la producción previa de los huevos, que luego fueron trasladados para su decoración en el hogar.

Los presos habían hecho los huevos previamente y los ancianos los decoraban.(Foto: DIARIO HUARPE)

Según explicó Fernanda Vives, directora de la Residencia Eva Duarte, a DIARIO HUARPE, en la actividad participaron unos 70 adultos mayores con movilidad, quienes se sumaron activamente al decorado utilizando golosinas y distintos elementos comestibles. En tanto, el resto de los residentes, que sumaron 152 personas, se incorporaron más tarde para compartir una merienda.

“Fue una tarde solidaria de compartir con gente que se necesita mutuamente. Nada mejor que los chicos del Servicio Penitenciario, que se han capacitado, vengan a compartir la tarde con los abuelos”, indicó la titular de la residencia.

La actividad consistió en una jornada de integración y solidaridad. (Foto: DIARIO HUARPE)

Por su parte, el gerente de operaciones de la firma, César Forcinetti, informó que los internos recibieron capacitaciones técnicas en chocolatería y pastelería dentro del penal. “Cuando finalizaron los huevos de Pascua, la idea era traérselos a los abuelos para compartir una jornada enriquecedora”, explicó.

Además, el representante señaló que el programa no termina en la instancia de aprendizaje, sino que contempla una salida laboral concreta. “Aquellos internos con desempeños destacados tienen la posibilidad de incorporarse a la plantilla de la empresa al cumplir su condena”, agregó Forcinetti.

El evento formó parte de un programa de capacitación y reinserción social. (Foto: DIARIO HUARPE)

Asimismo, la subdirectora del Servicio Penitenciario, Norma Iragorre, explicó que las capacitaciones en oficios como chocolatería, panadería y pastelería forman parte de las herramientas que se brindan en la institución para favorecer la reinserción social de los internos. Además, destacó el impacto humano de este tipo de actividades: “Es muy satisfactorio ver a los abuelos en este tipo de actividad, la alegría, disfrutar con ellos. Nos da mucho orgullo poder colaborar con algo tan básico como un simple huevito de Pascua”, expresó.

Los abuelos debieron decorar los huevos de Pascuas. (Foto: DIARIO HUARPE)

La jornada cerró con una merienda compartida entre los residentes del hogar y los internos del Penal de Chimbas, en un momento de reflexión sobre el significado de la Pascua. Además, la presentación de una banda musical acompañó el cierre de la actividad, en una experiencia que articuló capacitación, encuentro y participación comunitaria.

Fabricaron 150 huevos de chocolates. (Foto: DIARIO HUARPE)