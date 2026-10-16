Una mujer de 33 años fue detenida en el departamento Chimbas luego de que efectivos policiales constataran que registraba un pedido de captura vigente en una causa por robo. La aprehensión se produjo durante un procedimiento del Comando Norte en el interior del barrio Pateta, cuando los uniformados verificaron sus datos personales en el sistema federal de consultas Sifcop.

La mujer fue identificada como Natalia Soledad Arraez, quien quedó vinculada a las actuaciones judiciales correspondientes al legajo MPF-SJ-09588-2026, caratulado “Aguero Axel Leonardo y Arraez Natalia Soledad por robo en perjuicio de Méndez Margarita Ester”. La investigación se encuentra bajo la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con la información policial, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 11:38, cuando el cabo Jorge Mercado y el cabo Alejandro Díaz, integrantes del Comando Norte, realizaban recorridas preventivas por el barrio Pateta.

En ese contexto, los efectivos entrevistaron a una mujer que aparentemente había cometido un hecho ilícito. Mientras se desarrollaba esa intervención, se presentó otra mujer que comenzó a insultar a viva voz y, pese a los requerimientos del personal policial para que se calmara y se retirara del lugar, no acató las indicaciones.

Ante esa situación, los uniformados le solicitaron sus datos personales. La mujer manifestó llamarse Natalia Soledad Arraez, por lo que los efectivos realizaron una consulta en el sistema Sifcop para verificar si registraba medidas judiciales pendientes.

La consulta fue atendida por la agente Gimena Iñón, quien informó que la mujer tenía un pedido de captura vigente. Posteriormente, remitió un archivo al teléfono celular de uno de los efectivos, mediante el cual se constató que Arraez figuraba vinculada a una causa por robo en perjuicio de Margarita Ester Méndez, junto con Axel Leonardo Aguero.

Tras confirmar la medida judicial, el personal policial se comunicó telefónicamente con la fiscal interviniente, Gabriela Liliana Barrientos, quien, luego de interiorizarse de la situación, dispuso que la mujer fuera trasladada a la dependencia policial correspondiente debido al pedido de captura vigente.

En cumplimiento de esa directiva, los efectivos procedieron a la aprehensión y al traslado de Arraez a la sede policial, con la colaboración de una agente femenina de la Unidad Operativa Chimbas Sur.

Finalmente, la fiscal Barrientos informó que la ayudante fiscal Luciana Ramaci intervendría en el caso y brindaría las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones en sede policial.

El procedimiento quedó registrado en la Comisaría 17° bajo el pedido de captura 13/26, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. La detención se produjo en cumplimiento de la medida judicial que pesaba sobre la mujer, mientras se avanzaba con las diligencias correspondientes a la causa.