Una fuerte inundación repentina provocó este miércoles una tragedia en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, donde al menos 22 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas tras la crecida de un río que arrasó parte de una región montañosa.

El desastre se produjo en el distrito de Rasuwa, cuando el río Bhote Koshi aumentó violentamente su caudal y el agua avanzó sobre viviendas, vehículos, caminos y puentes. La fuerza de la corriente también afectó importantes instalaciones de infraestructura y complicó las comunicaciones en la zona.

Uno de los datos que genera mayor preocupación es la cantidad de personas que todavía no pudieron ser localizadas. Según las autoridades, 384 turistas y viajeros fueron reportados como desaparecidos. Entre ellos hay 291 extranjeros, mientras que el resto son ciudadanos nepaleses. Se trata principalmente de personas que se dirigían hacia el monte Kailash, en el Tíbet.

Entre los extranjeros buscados hay ciudadanos de India, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Malasia, Sudáfrica, Australia y Países Bajos. La cantidad de desaparecidos podría modificarse a medida que avance el relevamiento de las zonas afectadas.

Cómo ocurrió la tragedia

Las primeras investigaciones apuntan a que una avalancha de hielo y rocas habría bloqueado el curso de un río en una zona elevada. Posteriormente, el agua acumulada habría provocado una crecida repentina que avanzó hacia sectores habitados.

Otra de las hipótesis analizadas relaciona el fenómeno con un terremoto registrado en la región. Reuters informó que las autoridades también evalúan si pudo producirse el vaciamiento repentino de un lago glaciar.

La situación también afectó al lado chino de la frontera. En el puerto de Gyirong, un importante paso terrestre entre China y Nepal, los deslizamientos de tierra y las inundaciones dañaron caminos, instalaciones y sistemas de comunicación y energía.

Operativo de rescate

Ante la magnitud del desastre, las autoridades de Nepal desplegaron equipos de la Policía, el Ejército y organismos de emergencia para buscar sobrevivientes y localizar a los desaparecidos.

El operativo enfrenta importantes dificultades debido a la destrucción de caminos y puentes y a las condiciones meteorológicas. También existe preocupación por la posibilidad de nuevas crecidas debido a la acumulación de material que todavía permanece en sectores ubicados aguas arriba.

China también movilizó equipos de rescate en la zona fronteriza, mientras distintos países comenzaron a coordinar acciones para localizar a sus ciudadanos desaparecidos.

La emergencia continúa en desarrollo y las autoridades trabajan para establecer el número definitivo de víctimas y evaluar los daños provocados por la inundación.