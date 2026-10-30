La crecida de los ríos Paraná y Uruguay obligó a evacuar 147.500 bovinos y búfalos de las zonas inundadas del Litoral argentino desde agosto. La cifra representa un incremento del 102% en los movimientos de hacienda respecto del mismo período de 2025 y refleja la dimensión de una emergencia hídrica que mantiene en alerta a productores y autoridades.

Según los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), los animales fueron trasladados desde áreas afectadas de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y las islas de la provincia de Buenos Aires. El operativo demandó 7.448 movimientos formalizados mediante documentos de tránsito electrónico.

La situación se vincula con las crecidas asociadas al fenómeno de El Niño y las lluvias registradas en las cuencas superiores. Ante el avance del agua, los productores debieron retirar los rodeos de islas y campos bajos para reubicarlos en terrenos más elevados y establecimientos preparados para recibirlos.

La logística, uno de los principales problemas

La evacuación masiva genera dificultades para conseguir transporte, embarcaciones y campos disponibles donde alojar a los animales. En las zonas isleñas, las barcazas ganaderas son fundamentales para llevar la hacienda hasta tierra firme, pero la demanda simultánea supera en algunos sectores la capacidad operativa.

A esto se suman los mayores costos de los fletes terrestres, los alquileres de nuevos campos y la alimentación del ganado. Muchos productores deben interrumpir los esquemas de recría y engorde que desarrollaban en las islas y reorganizar sus establecimientos en plena emergencia.

Para acelerar los traslados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Senasa implementaron gestiones administrativas excepcionales. Entre ellas, facilitaron la emisión de documentos de tránsito y la inscripción de productores en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.

También se prevé que determinados requisitos sanitarios puedan completarse en los establecimientos de destino, en lugar de exigirlos antes del embarque en las zonas afectadas.

El impacto sobre los animales y la producción

La preocupación no se limita a sacar la hacienda de las áreas inundadas. Los animales que permanecieron durante varios días en terrenos anegados pueden llegar con deterioro físico, estrés, lesiones y dificultades para adaptarse a los nuevos establecimientos.

Además, la salida anticipada de vientres de las zonas de cría podría repercutir en los índices de preñez de la próxima campaña y en la futura disponibilidad de terneros. La alteración del calendario productivo también obliga a algunos productores a realizar destetes anticipados y ventas de emergencia.

En este contexto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) impulsan herramientas para evaluar el bienestar animal. Los controles permiten observar aspectos como alimentación, alojamiento, salud y comportamiento, especialmente durante la adaptación del ganado a nuevos sistemas de producción.

Las recomendaciones para evitar pérdidas

El Senasa pidió a los productores anticiparse a la llegada del agua y preparar lugares seguros para los rodeos. Entre las recomendaciones se encuentran identificar potreros elevados, asegurar reservas de alimento y agua potable e iniciar los traslados entre 24 y 48 horas antes de que la creciente alcance los establecimientos.

También aconsejó realizar los arreos en grupos reducidos para disminuir el estrés y, cuando la evacuación no sea posible, abrir tranqueras y alambrados internos para permitir que los animales se desplacen hacia sectores más altos.

Mientras continúen las crecidas, las autoridades y el sector ganadero mantendrán los operativos de traslado para reducir las pérdidas y evitar que la emergencia climática se transforme en una crisis productiva de mayor alcance.