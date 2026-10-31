Las inundaciones en Chaco mantienen a numerosas familias en una situación crítica desde hace aproximadamente dos semanas. En la localidad de Barranqueras, ubicada a unos 25 minutos de Resistencia, el agua alcanza la cintura de una persona adulta y algunos vecinos debieron construir puentes improvisados con pallets de madera para poder ingresar y salir de sus viviendas.

La emergencia se produjo por la crecida del río Paraná, en un contexto marcado por el fenómeno de El Niño, que afecta a distintas provincias del Litoral argentino. En el barrio Club Náutico, uno de los sectores más perjudicados, al menos 75 familias fueron evacuadas, mientras que otras decidieron permanecer en sus hogares a pesar de las dificultades para desplazarse.

Las calles quedaron completamente cubiertas de agua y, en algunos sectores, los vecinos deben utilizar pequeñas embarcaciones para trasladarse. Quienes permanecen en sus viviendas improvisaron estructuras de madera para caminar por encima de las zonas inundadas.

Una de las historias es la de Dora, una mujer que vive desde hace 17 años en el barrio y que decidió no abandonar su propiedad. En diálogo con TN, explicó los motivos de su decisión: "Hace 17 años que estoy acá. Me parece que, en este momento, mi casa es lo más seguro que tengo".

La vecina había instalado un kiosco en marzo de este año, pero la inundación la obligó a suspender la actividad comercial. Además, construyó un puente con pallets para poder llegar hasta la entrada de su vivienda sin tener que atravesar directamente el agua acumulada.

La situación se repite en otros puntos de Chaco, como Puerto Vilelas, donde numerosas familias también sufren las consecuencias del avance del agua. La persistencia de la crecida complicó la vida cotidiana de los habitantes y provocó importantes dificultades para movilizarse.

Qué puede pasar con las inundaciones en Chaco

La meteoróloga Marina Fernández explicó que el panorama continúa siendo preocupante, aunque durante los últimos días se registró una estabilización de los niveles del río Paraná.

Según detalló, entre ocho y nueve puertos permanecieron durante varias semanas con registros superiores a los niveles de evacuación. En determinados sectores, las mediciones estuvieron entre 30 y 70 centímetros por encima de los valores considerados críticos.

Si bien las condiciones meteorológicas mejoraron y no se registraron nuevas precipitaciones importantes en la región, la especialista advirtió que el descenso del agua podría demorar.

"La situación ahora es que se va a estabilizar, pero no significa que vaya a bajar a valores normales", explicó Fernández.

La crecida también mantiene en alerta a localidades ribereñas de Misiones, Corrientes y Santa Fe, donde los niveles de los cursos de agua continúan elevados.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa condiciones relativamente favorables, sin lluvias significativas que puedan agravar de inmediato el escenario. Sin embargo, los especialistas advierten que la emergencia todavía no terminó y que será necesario mantener la vigilancia sobre la evolución del Paraná.

Mientras tanto, las familias afectadas continúan enfrentando las consecuencias de la inundación. Algunas permanecen evacuadas y otras intentan sostener su vida cotidiana entre calles anegadas, viviendas rodeadas de agua y estructuras improvisadas para poder desplazarse.