El encuentro futbolístico entre Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause tuvo una previa impactante con banderas, cantos y un cálido recibimiento de la popular a los jugadores del víbora. Sin embargo, los primeros minutos del primer tiempo, debieron suspenderse, luego de registrarse una masiva invasión de espectadores al terreno de juego.

Los incidentes se desataron en medio de un clima de fervor popular y un despliegue de color con fuegos artificiales, banderas y bengalas por parte de las parcialidades.

De acuerdo con los reportes de la transmisión y los testimonios recabados en el lugar, la tensión escaló debido a enfrentamientos y disputas internas entre facciones de la propia hinchada del club Sportivo —específicamente entre sectores identificados con las zonas de «Las Cañitas» y el «Barrio Aramburu»—, lo que motivó el ingreso de personas al campo de juego con intenciones de retirar banderas y disputar espacios en las tribunas. Ante la falta de garantías de seguridad y con los planteles todavía en el césped rodeados de pirotecnia y humo, las autoridades arbitrales determinaron la interrupción definitiva del cotejo.







Un arranque marcado por el color y el posterior desborde

Minutos antes del inicio del encuentro, las gradas lucieron colmadas con un fuerte operativo de recibimiento que incluyó un show de fuegos artificiales de gran magnitud, humo y banderas apostadas sobre el perímetro de la cancha. Sin embargo, la fiesta deportiva se vio rápidamente opacada por la falta de control en los accesos internos y la vulnerabilidad de los perímetros de seguridad, permitiendo que decenas de hinchas burlaran los cordones policiales e ingresaran al campo mientras el balón ya había comenzado a rodar.

La situación obligó a los jugadores de ambos equipos a replegarse hacia el centro de la cancha y a los cuerpos técnicos a pedir calma en medio de detonaciones y corridas.

La intervención posterior de las fuerzas de seguridad buscó disuadir a los involucrados, finalmente, el espectáculo fue reanudado y la pelota siguió rodando en el terreno de juego.